Dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can Côte d’Ivoire 2023), la Confédération africaine de football (Caf) a fait confiance à deux arbitres béninois pour arbitrer le match Algérie # Tanzanie prévu pour le 07 septembre 2023 à 20 heures au stade du ’19 Mai 1956’’ ‘de Annaba en Algérie. Il s’agit de Louis Houngnandandé (arbitre central) et son compatriote Eric Ayimavo (1er assistant).

ILa paire béninoise sera accompagnée par le Togolais Jonathan Ahonto ( 2ème assistant) . Le rôle du quatrième arbitre sera assuré par Mohamed Issa. Le Tunisien Boussari Boudjelil est choisi par l’instance faîtière du football africain comme commissaire au match. l faut signaler que le match Algérie # Tanzanie est un enjeu capital pour la Tanzanie. Deuxième du groupe F avec 7 points, les Tanzaniens ont besoin d’une victoire ou à défaut d’un match nul pour prendre le large devant l’Ouganda, 3ème de ce groupe F avec 4 points et le Niger, 4ème avec 2 points. Une victoire de l’Ouganda face au Niger contre une défaite de la Tanzanie devant l’Algérie pourrait changer la donne dans ledit groupe.