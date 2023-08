Dans le cadre de la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d'Ivoire 2023, les Guépards du Bénin affronteront le 9 septembre 2023 à l’Estadio Nacional do Zimpeto de Maputo à 15h GMT les Mambas du Mozambique. Ce match est d’une importance capitale pour les autorités béninoises et mozambicaines. Pour éviter toute contestation puisqu’ il y aura de l’électricité dans l’air, la Confédération africaine de football (Caf) a désigné un quatuor d’arbitres égyptiens pour siffler la rencontre. Il s’agit de Mohamed Adel Elsaïd Hussen (arbitre principal), Sami Mohamed Abouzid Malhal (1er assistant) et Yousser Wahid Youssef ( 2ème assistant).

Quant à Mahmoud Elbana, il est désigné par l’instance faîtière du football africain pour être le quatrième arbitre de ce duel Mambas# Guépards. Le poste du Commissaire du match échoit au Burundais Jean-Claude Birumlshahu et le Commissaire à la sécurité sera assuré par le Mozambicain Artur Machava . Il faut signaler que dans le groupe L, le Sénégal occupe la première place avec 13 points et est déjà qualifié pour la phase finale de la Can qui aura lieu en janvier et février 2024 en Côte d’Ivoire. Le Mozambique, 2ème de ce groupe L avec 7 points et le Bénin, 3ème de ce même groupe avec 5 points ont besoin pour le premier d’un match nul et pour le deuxième obligatoirement d’une victoire pour figurer l’un ou l’autre parmi les pays qui seront présents à cette phase finale de la Can Côte d’Ivoire 2023.