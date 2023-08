Le chanteur britannique Elton John a été hospitalisé après avoir été blessé lors d'une chute à son domicile à Nice. C'est ce qu’a rapporté l'édition Nice-Matin. Selon le journal, l'artiste a été hospitalisé à Monaco avec des blessures légères.

Le musicien, âgé de 76 ans, a donné son dernier concert dans son pays natal à la fin du mois de juin. Selon le magazine musical Rolling Stone, Elton John est classé 49e sur la liste des plus grands artistes. Parmi ses récompenses, on compte cinq statuettes Grammy, deux Oscars et deux Golden Globes. En 1994, le musicien a été introduit au Rock and Roll Hall of Fame. (avec TASS)