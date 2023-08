L’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN) a diversifié ses offres de formation. 06 nouvelles filières dont le Génie civil, Eau et Assainissement ont été ouvertes depuis la rentrée académique 2022-2023 pour le bonheur des jeunes béninois en quête des diplômes de Licence et de Master dans ce domaine formation. ESM-BENIN forme pour des diplômes de Licence et de Master en Génie civil, Eau et Assainissement.

Cette nouvelle filière a été autorisée par la Commission Nationale de l’Education par avis N°2021-0281/CNE/P/CQR/SE du 09 novembre 2021. Une reconnaissance qui témoigne du savoir-faire de la prestigieuse université et de sa capacité à engranger chaque année, des résultats élogieux dans plusieurs disciplines. Génie civil, Eau et Assainissement est une filière qui offre un boulevard de débouchés aux jeunes diplômés.

Un étudiant qui finit sa formation en Génie civil, peut être employé dans les bureaux d’étude, les missions de contrôle, des cabinets d’ingénierie, des entreprises de BTP, les laboratoires de génie civil, les services techniques des mairies, etc. Il a également la possibilité de faire la recherche et développement, poursuivre les études doctorales, ou encore, créer sa propre entreprise.

La Commission Nationale de l’Education en autorisant l’Ecole Supérieure de Management à étendre ses offres de formation, reconnaît ses mérites et sa vocation à fournir depuis plus de 15 ans, des cadres compétents et opérationnels pour les administrations du Bénin, de la sous-région et du monde. Outre le Génie civil, Eau et Assainissement, 05 autres filières de formations sont ouvertes à ESM-BENIN. Il s’agit de l’Administration Générale ; l’Administration des Finances ; les Sciences Juridiques ; les Sciences Politiques ; et les Sciences Economiques et de Gestion.

Ces nouvelles filières sont disponibles en Licence et en Master, cours du jour et cours du soir. Les inscriptions pour la rentrée académique 2023-2024 ont déjà démarré sur tous les sites de ESM-BENIN avec des possibilités de réduction de près de 50% sur les frais de scolarité. Des séances d’orientation ont également cours durant août et septembre 2023 ; de quoi aider les nouveaux bacheliers à opérer un choix responsable et bien muri de filière de formation, pour in fine, réussir les études universitaires.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !