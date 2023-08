Dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et l'Ukraine en Mer Noire, le président turc Recep Tayyip Erdogan a adressé un appel à son homologue russe, Vladimir Poutine, afin de prévenir toute escalade dans le conflit. Lors d'un entretien téléphonique entre les deux dirigeants, Erdogan a insisté sur la nécessité de ne pas prendre de mesures risquant de provoquer une aggravation des tensions. La Mer Noire, qui relie plusieurs pays et régions stratégiquement importantes, est devenue le théâtre de divergences et de crispations entre la Russie et l'Ukraine ces derniers temps.

Face à cette situation préoccupante, la Turquie, géographiquement située à la croisée de l'Europe et de l'Asie, joue un rôle crucial pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région. L'Initiative de la mer Noire, un accord céréalier dont Moscou s'était retiré récemment, a été au cœur des discussions entre les deux présidents. Erdogan a souligné son importance en tant que "pont pour la paix" dans la région. Cette initiative vise à permettre l'exportation des céréales ukrainiennes malgré la guerre en Ukraine.

Sa remise en question par le retrait de la Russie a suscité des inquiétudes sur l'exportation des céréales ukrainiennes. Le président turc a pris l'initiative de rappeler à Vladimir Poutine que la désescalade des tensions est primordiale pour éviter une détérioration du conflit en cours. "L'arrêt prolongé de l'Initiative de la mer Noire ne profitera à personne et les pays ayant besoin de céréales et à faible revenu souffriront le plus", a martelé le président Erdogan. L'appel d'Erdogan témoigne de la position de la Turquie en faveur de la résolution de cette situation qui a de lourdes conséquences sur de nombreux pays.

L'appel de Erdogan à son homologue russe intervient quelques heures après l'annonce par la partie ukrainienne des bombardements nocturnes russes sur les ports ukrainiens. Il est important de préciser que la situation en Mer Noire reste complexe, et les enjeux géopolitiques sont multiples. La Turquie, en tant que membre clé de l'OTAN et acteur régional influent, cherche à jouer un rôle de médiateur et de facilitateur dans la résolution de ce conflit. Erdogan espère prévenir toute escalade qui pourrait entraîner des conséquences désastreuses pour la stabilité régionale et internationale.