L'agence chinoise d'espionnage civil, connue pour son extrême discrétion, vient de surprendre le public en lançant un compte public sur WeChat, une plate-forme de médias sociaux très populaire avec plus d'un milliard d'utilisateurs. Cette initiative vise à mobiliser "tous les membres de la société" dans la lutte contre l'espionnage, en offrant des récompenses et une protection à ceux qui fournissent des informations précieuses. Le ministère de la Sécurité d'État, responsable du renseignement et du contre-espionnage en Chine et à l'étranger, est souvent comparé à une fusion de la CIA et du FBI, mais reste un organisme extrêmement secret, sans même un site Web public pour décrire ses activités.

Dans son premier message intitulé "La lutte contre l'espionnage nécessite la mobilisation de tous les membres de la société", le ministère appelle les organes de sécurité nationale à maintenir les canaux de signalement ouverts pour traiter les cas d'espionnage présumé en Chine. Il encourage la population à utiliser les lignes directes et les plateformes en ligne pour signaler toute activité suspecte. La nouvelle stratégie insiste sur l'importance d'améliorer le mécanisme de signalement de l'espionnage en récompensant légalement les individus et les organisations qui participent à cette lutte.

Cette approche vise à normaliser le rôle du public dans le travail de contre-espionnage. Outre le rôle des citoyens, le ministère déclare que les "organismes nationaux, les groupes civiques et les entreprises commerciales" ont également un rôle à jouer dans la mise en œuvre de mesures anti-espionnage. Le gouvernement et les chefs d'industrie sont également invités à assumer leur part de responsabilité dans ce combat. Il est intéressant de noter que les autorités chinoises ont depuis longtemps encouragé le public à signaler les espions étrangers présumés et leurs complices chinois par le biais de campagnes de propagande et d'incitation.

Cette nouvelle ouverture sur les réseaux sociaux marque un changement significatif dans la communication et l'interaction de l'agence d'espionnage chinoise avec le grand public. Cependant, la réelle portée et efficacité de cette initiative restent à déterminer, car la nature secrète de l'agence et de ses activités pourrait encore susciter des interrogations quant à la transparence réelle de cette démarche. Dans tous les cas, cette approche montre une volonté de la part de la Chine de mobiliser davantage la population dans la protection de la sécurité nationale, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la manière dont le pays perçoit et aborde la question de l'espionnage à l'avenir.