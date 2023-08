Depuis l'apaisement progressif de la crise sanitaire liée au Covid-19, l'Europe a fait face à des fluctuations dans le domaine financier, notamment en ce qui concerne la dette publique des États membres. L'année 2023 a vu se poursuivre la tendance à la baisse de cette dette, bien que certains pays demeurent englués dans des niveaux élevés, dépassant toujours la barre des 100 % du PIB. Parmi ces nations se trouvent des acteurs majeurs tels que la Grèce, l'Italie et le Portugal dont les défis économiques continuent de susciter des préoccupations.

La période de l'après-Covid a été caractérisée par une volatilité économique considérable, avec des taux de dette publique qui ont atteint des sommets en 2020, persistant jusqu'au début de l'année 2021. Les chiffres révélés par Eurostat ont témoigné de cette hausse drastique, soulevant des inquiétudes quant à la soutenabilité financière à long terme. Cependant, un tournant majeur s'est opéré à partir du deuxième trimestre 2021, lorsque des signes tangibles de réduction de la dette ont commencé à émerger. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie de manière continue jusqu'en 2023, bien que les niveaux actuels demeurent supérieurs à ceux enregistrés en 2019.

Parmi les membres de l'Union européenne, six pays ont été particulièrement touchés par le fardeau de la dette, la maintenant au-dessus du seuil de 100 % du PIB. Cette situation a entrainé des inquiétudes quant à leur stabilité économique à long terme. Les trois pays les plus en dette au sein de l'UE sont la Grèce, l'Italie et le Portugal. Toutefois, c'est la Grèce qui présente le ratio le plus préoccupant, avec une dette atteignant un impressionnant 168,3 % de son PIB. Cette situation en fait le pays le plus endetté de toute l'Union européenne. L'Italie suit de près avec un ratio de 143,5 %, illustrant les défis structurels que le pays continue de rencontrer malgré les efforts pour réduire sa dette.

Le Portugal, bien que dans une position relativement moins critique que les deux autres, maintient tout de même un niveau élevé de dette, atteignant 113,8 % de son PIB. Il convient de noter que cette situation ne reflète pas l'ensemble du paysage économique européen. En effet, la majorité des États membres ont connu une certaine amélioration de leur situation financière depuis le début de la relance économique post-Covid. Les mesures de soutien mises en place par les gouvernements et les institutions européennes ont contribué à stabiliser bon nombre d'économies et à réduire la pression sur leurs finances publiques.

