Jason Holton: décès de l’homme le plus gros du Royaume-Uni à 33 ans et près de 320 kg

Jason Holton et sa mère (Ian Whittaker)

Jason Holton, un homme de Camberley, Surrey, est décédé à l’âge de 33 ans, quelques jours seulement avant son 34e anniversaire. Confiné chez lui pendant huit ans en raison de sa corpulence, il est mort d’une défaillance organique malgré les efforts médicaux pour le sauver. Il pesait environ 320 kg au moment de son décès.

Le décès de son père alors qu’il avait trois ans a marqué profondément Jason, selon ses propres dires. De plus, le harcèlement à l’école et les problèmes de santé mentale l’ont poussé à manger de manière excessive dès l’adolescence. Il relatait que l’absence d’une figure paternelle avait laissé un vide quant à l’encadrement de ses habitudes alimentaires.

Les années passant, son poids a continué à augmenter, exacerbé par une consommation excessive de malbouffe et de boissons énergétiques. Sa mère, Leisa Holton, a confié qu’après avoir développé des troubles mentaux, son fils a rapidement pris du poids, ce qui a eu un impact dévastateur sur sa santé. Récemment, son état a empiré après que ses reins ont cessé de fonctionner, menant à une hospitalisation d’urgence.

Jason a été transféré de son domicile au Royal Surrey County Hospital par une ambulance spéciale, nécessitant l’intervention de six pompiers pour le transporter. Sur place, il a été mis sous dialyse rénale et perfusion intraveineuse, mais ses organes ont continué à lâcher. Les médecins ont finalement informé sa famille qu’il ne survivrait pas plus d’une semaine, une prédiction qui s’est malheureusement réalisée.

Avant son décès, Jason vivait dans un bungalow adapté, construit par le conseil local et équipé de meubles renforcés pour supporter son poids. Il espérait être prescrit avec Wegovy, un médicament pour la perte de poids, craignant de ne pas survivre au-delà de 2025 sans cette aide. Il a décrit sa situation comme une ‘bombe à retardement’.

Le rapport du coroner a confirmé que Jason Holton est décédé des suites d’une défaillance organique causée par l’obésité. Sa lutte contre le poids et ses impacts dévastateurs sur sa santé resteront un témoignage poignant des dangers liés à l’obésité extrême.