La Russie fait face à une évolution majeure de ses dépenses militaires pour l'année 2023, avec un objectif désormais fixé à plus de 90 milliards d'euros, soit un tiers de toutes les dépenses publiques. Ce changement important intervient alors que les coûts liés à la guerre en Ukraine ne cessent de grimper, ce qui exerce une pression accrue sur les finances de Moscou. Les chiffres révélés par un document gouvernemental examiné par Reuters permettent d'éclairer le coût du conflit actuel, d'autant plus que les données sectorisées sur les dépenses budgétaires ne sont plus rendues publiques.

Sur le premier semestre de 2023, la Russie a déjà dépensé 12% de plus que ce qui avait été initialement prévu pour l'ensemble de l'année, ce qui représente un surcoût de 600 milliards de roubles (environ 5,80 milliards d'euros) par rapport aux 4.980 milliards de roubles prévus. Cette augmentation significative des dépenses de défense a des répercussions directes sur l'économie russe. Malgré une modeste reprise économique favorisée par une production industrielle en hausse, le budget est désormais en déficit d'environ 26 milliards d'euros, une situation aggravée par la baisse des recettes d'exportation.

La poursuite de l'augmentation des dépenses de défense risque de creuser davantage le déficit, tandis que la priorité accordée à la production industrielle pourrait compromettre d'autres secteurs et freiner l'investissement privé. Selon les calculs effectués par Reuters à partir du document, la Russie a déjà consacré 19,2% du budget prévu pour l'ensemble de l'année 2023 aux dépenses de défense au cours du premier semestre. Les dernières données disponibles montrent que Moscou a dépensé 2.000 milliards de roubles pour l'armée en janvier et février de cette année.

Sur l'ensemble du premier semestre, les dépenses budgétaires ont augmenté de 2.440 milliards de roubles par rapport à la même période en 2022, dont 97,1% ont été consacrés au secteur de la défense. Ces nouvelles informations fournissent une estimation révisée des dépenses annuelles de défense, qui atteindraient désormais 9.700 milliards de roubles, soit un tiers des dépenses budgétaires totales prévues pour 2023, estimées à 29.050 milliards de roubles. Il s'agirait de la part la plus élevée depuis au moins la dernière décennie.

Entre 2011 et 2022, la Russie avait consacré au minimum 13,9% et au maximum 23% de son budget à la défense. Depuis le début de l'année, la Russie a déjà dépensé 57,4% du nouvel objectif budgétaire de dépenses de défense, d'après le document. La production militaire a joué un rôle crucial dans la forte reprise de la production industrielle, avec des contrats de défense de l'État qui ont stimulé l'économie russe, après une contraction de 2,1% en 2022. Cependant, le financement de la défense a entraîné des réductions dans d'autres domaines, tels que l'éducation, les soins de santé et les infrastructures, et d'autres secteurs pourraient être impactés.

En juillet, le vice-premier ministre Denis Mantourov a révélé que l'industrie de la défense produisait désormais plus de munitions chaque mois que pendant toute l'année 2022. Toutefois, cette priorité accordée à la défense pourrait avoir des conséquences sur le développement d'industries civiles, entraînant ainsi un ralentissement dans ces secteurs. Les analystes estiment que le complexe militaro-industriel soutient la croissance industrielle, tandis que d'autres secteurs civils connaissent des difficultés. Les données relatives à la production industrielle pour le mois de juin ont montré une augmentation de 6,5% par rapport à l'année dernière, principalement due à l'effet de base faible de l'année précédente, mais hors variations saisonnières, la croissance est restée stable.