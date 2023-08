Le Bénin a fermé sa principale frontière avec le Niger conformément aux dispositions prisent après le double sommet UEMOA-CEDEAO qui s'est tenu à Abuja au Nigéria et qui a été consacré à la situation politique au Niger. Depuis lors, les commerçants et les transporteurs béninois ont vu leurs activités génératrices de revenus suspendues. Le président du syndicat des transporteurs et importateurs du Bénin Rabiou Garba a exprimé ses inquiétudes face à cette situation au microphone de Bip Radio.

D'après le président du syndicat des transporteurs et importateurs, 600 camions sont bloqués sur un parc d'une capacité de 200 camions à Malanville, ville béninoise frontalière avec le Niger. Ce qui rend ce parc inaccessible aux autres camions qui y arrivent. ‹‹ les camions qui sont en route qui doivent marquer un arrêt sur ce parc n'y ont plus accès. Beaucoup de camions se sont arrêtés à Kandi ››, a expliqué Rabiou Garba. Il a notifié que chacun des 600 camions portent plusieurs conteneurs de marchandises. ‹‹ 600 camions, et sur un camion, il y a plus d'un conteneur chargé. Donc des marchandises en souffrance, ce sont des milliards de francs CFA qui sont en cause ››, a déclaré le président du syndicat des transporteurs et importateurs.