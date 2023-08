Les festivités marquant la fête nationale du 1er août 2023 se sont tenues hier sur la place de l’amazone à Cotonou. Les manifestations ont connu un franc succès avec la présence du président du Nigéria Bola Tinubu. Mais les anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo ont brillé par leurs absences. Le Bénin a commémoré le soixante troisième anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Tout s’est bien passé avec un défilé militaire bien achalandé qu’ont suivi avec beaucoup d’attention les présidents Bola Tinubu et Patrice Talon. Le président du Nigéria Bola Tinubu élu en Mai est l’invité de marque du Bénin. Accompagné de plusieurs gouverneurs et de l’homme d’affaires Aliko Dangote, le président Tinubu a honoré les manifestations par sa présence.

Choisissez ci-dessous un abonnement pour lire la suite de cet article, ou Connectez-vous si vous avez déjà un abonnement