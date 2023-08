Voici plusieurs jours maintenant que le Niger est englué dans une crise politique suite à un coup d’État de l’armée et la mise à l’écart de Mohammed Bazoum. Rappelons que Bazoum avait été élu démocratiquement président du Niger en 2021 succédant ainsi à Mahamoudou Issoufou. Le coup d’État au Niger n’a pas été du tout apprécié par la CEDEAO. Lors de son élection en tant que président de la CEDEAO, le Nigérian Bola Tinubu a laissé entendre qu’il fallait lutter farouchement contre les Coups d’État. L’institution sous-régionale voulait éviter un nouveau scénario du genre malien, burkinabè et guinéen.

Suite au Coup d’État, la CEDEAO a ainsi brandi la menace d’une intervention militaire à Niamey pour déloger les militaires au pouvoir. L’organisation avait d’abord lancé un ultimatum avant d’envisager des recours diplomatiques. D’après le déroulement du scénario, l’intervention militaire semble être la première option. Plusieurs dirigeants et institutions internationales ne voient pas d’un bon œil une intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Le président turc, Recep Tayip Erdogan s’est exprimé sur le sujet. D’après le dirigeant turc, une intervention militaire au Niger va entraîner une instabilité dans plusieurs pays d’Afrique.

"Je ne trouve pas juste la décision de la CEDEAO d’intervenir militairement au Niger" a notifié Erdogan. Dans la suite de son entretien médiatique, Recep Tayip Erdogan a déclaré que son pays va s’investir afin de trouver une solution à la situation au Niger. Il s’est exprimé en ces termes : "Nous travaillons actuellement sur la manière dont nous pouvons jouer notre rôle clé ici avec notre ministère des affaires étrangères, et nous continuerons à le faire, et nous espérons trouver une solution au Niger". Le dirigeant turc a conclu en affirmant que le Niger est un pays frère et ami et espère et espère que l’ordre constitutionnel sera rétabli au plus vite. " J’espère que la paix sociale et la stabilité seront rétablies au Niger dès que possible et que le peuple nigérien protégera la démocratie et organisera des élections dès que possible".