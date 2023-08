L'évolution récente de la situation au Niger met en lumière la complexité des enjeux pour la région ouest-africaine. Bola Ahmed Tinubu, président en exercice de la CEDEAO et président du Nigeria, se trouve à la croisée des chemins, à la recherche d'une solution viable pour préserver la crédibilité de l'organisation. Au vu des réticences militaires exprimées par plusieurs pays, dont l’Algérie et le Tchad, ainsi que par les sénateurs nigérians et une majorité de l'opinion publique de la CEDEAO, la voie diplomatique semble reprendre du poil de la bête. Selon les récentes informations, une nouvelle délégation de la CEDEAO aurait été envoyée au Niger pour reprendre les négociations.

Tinubu, conscient des défis actuels de la CEDEAO après ses menaces d'intervention armée, a récemment convoqué une série de consultations à Abuja avec les gouverneurs des États frontaliers du Niger. Ces consultations, qui visaient à discuter de la situation au Niger, ont vu la participation des gouverneurs des États de Sokoto, Jigawa, Yobe, Kebbi et Katsina. Le suspense demeure quant au contenu de ces consultations. Cependant, avec l'expiration de l'ultimatum donné par la CEDEAO aux putschistes pour rétablir le président élu, Mohamed Bazoum, les tensions sont palpables.

Alors que le Niger ferme son espace aérien en prévision d'une éventuelle intervention, les spéculations vont bon train sur les prochaines étapes. Les dirigeants de la CEDEAO envisagent-ils réellement une intervention armée ou cherchent-ils une solution pacifique pour résoudre la crise ? Les échecs récents de la médiation, notamment la délégation envoyée à Niamey par Tinubu, illustrent les défis considérables que rencontrent les dirigeants de la région pour rétablir la stabilité.

Face à une armée de la CEDEAO largement supérieure en nombre, la question demeure : comment garantir la sécurité et le bien-être des populations du Niger tout en résolvant le conflit ? La réponse à cette question pourrait déterminer l'avenir de toute la région ouest-africaine.