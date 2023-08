Bill Gates et sa compagne, Paula Hurd, ont été aperçus parmi les invités prestigieux lors de la soirée de fiançailles du fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, et de Lauren Sánchez. L'événement somptueux a eu lieu à bord du yacht du milliardaire américain sur la côte amalfitaine en Italie. Cette fête grandiose marquait la célébration de l'union de Bezos, âgé de 59 ans, et de Sánchez, âgée de 53 ans, qui s'étaient fiancés en mai lors de vacances européennes de rêve comprenant des escales à Saint-Tropez, Portofino, Cannes et Capri.

Lors de cette soirée mémorable, Bill Gates, âgé de 67 ans, a attiré l'attention avec sa tenue élégante, arborant une veste de smoking grise assortie à un t-shirt. Il était accompagné de sa compagne, Paula Hurd, âgée de 60 ans, avec qui il est en couple depuis quelque temps déjà. Le milliardaire Bill Gates co-fondateur de Microsoft et Hurd ont été photographiés ensemble pour la dernière fois avant cet événement en janvier lors de la finale masculine de l'Open d'Australie, et leur relation est bien connue du grand public.

Concernant le milliardaire Jeff Bezos et Lauren Sánchez, leur relation est devenue publique en janvier 2019, au moment où l'investisseur annonçait son divorce d'avec MacKenzie Scott après 25 ans de mariage. Lauren Sánchez était également en cours de divorce avec son ancien mari, Patrick Whitesell, avec qui elle a deux enfants. Elle est également mère d'un fils issu d'une relation antérieure avec l'ancienne star de la NFL, Tony Gonzalez. Cette soirée de fiançailles somptueuse est donc l'occasion pour ces personnalités du monde des affaires de se retrouver et de célébrer l'amour et le bonheur des futurs mariés, Jeff Bezos et Lauren Sánchez.

Elle marque également une occasion rare de voir Bill Gates et sa compagne, Paula Hurd, ensemble dans un événement public. Ces moments privilégiés témoignent de la vie personnelle des grands acteurs de la technologie et de l'industrie, qui, derrière leur succès professionnel, vivent aussi des histoires de cœur et de famille. Bill Gates, , père de 3 enfants, célèbre entrepreneur et co-fondateur de Microsoft, a été une figure emblématique de l'industrie technologique. Au-delà de ses exploits professionnels, il était également connu pour son engagement philanthropique avec la Fondation Bill et Melinda Gates.

En 2021, sa vie personnelle a fait les gros titres lorsqu'il a annoncé son divorce avec Melinda French Gates, après 27 ans de mariage. Leur séparation a été étroitement suivie par les médias, étant l'un des divorces les plus médiatisés du monde des affaires. Malgré cela, le legs de Bill Gates en tant qu'innovateur et humanitaire reste marqué par ses contributions inestimables à la société. De son côté, Paula Hurd a également été mariée pendant près de 30 ans à Mark Hurd, PDG d'Oracle et ancien patron de Hewlett-Packard, avec qui elle a deux enfants. Malheureusement, Mark Hurd est décédé en octobre 2019 à l'âge de 62 ans.