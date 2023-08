Grâce à son expertise dans le domaine des infrastructures, la Chine s’est positionnée depuis plusieurs années maintenant comme un partenaire de choix de l’Afrique. La Chine investit aux quatre coins de l’Afrique et renforce ainsi son influence sur le continent. L’Algérie est un partenaire important de la deuxième puissance mondiale en Afrique. Les deux pays ont notamment lancé l’initiative "Belt and Road (BRI)". Il s’agit d’un ambitieux projet proposé par l’empire du Milieu et qui a pour objectif de booster considérablement les flux commerciaux mondiaux grâce à la construction d’infrastructures de référence.

C’est ainsi qu’au début du mois d’août, Abdelmadjid Tebboune et son homologue Xi Jipping ont annoncé un méga programme de réalisation de lignes ferroviaires. Cette initiative va permettre au pays du Maghreb d’entrevoir de nouvelles perspectives en ouvrant de nouveaux horizons à son économie. Ce projet avec la Chine est tout simplement pharaonique. On parle de plus de 6000 kilomètres de lignes ferroviaires qui seront répartis sur tout le territoire algérien. Cet ambitieux projet va offrir un incroyable plan de désenclavement à l’Algérie et permettre au pays de dynamiser son économie.

Un éminent économiste algérien s’est exprimé en ces termes à propos de ce partenariat algéro-chinois. "Le développement de 6000 kilomètres de voies ferrées permettra à l’Algérie de connaître une croissance économique phénoménale." L’Algérie postulait à une place dans l’organisation des BRICS. Le pays menait depuis quelques mois une diplomatie audacieuse afin d’intégrer l’institution. Au final, le pays d’Afrique du Nord n’a pas été retenu. Les membres du groupe des pays émergents ont notamment reproché à l’Algérie le fait que son économie se focalise trop sur les hydrocarbures.

La diversification de l’économie est un paramètre important dans le processus d’adhésion chez les BRICS. Alger a tiré des leçons et des réformes audacieuses seront certainement lancées pour rectifier le tir. Les 6000 kilomètres de voies ferrées seront un grand atout dans le processus de diversification de l’économie algérienne.