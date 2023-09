La Banque populaire de Chine (PBOC) a récemment déclaré son intention de réduire le taux de réserves de change des banques dans le but de freiner la récente dépréciation du yuan. Cette décision marque la première réduction de l'année et vise à stabiliser la monnaie chinoise face à des pressions à la baisse persistantes. Selon un communiqué en ligne, la PBOC prévoit de réduire le ratio des réserves obligatoires de change (RRR) de 200 points de base (pdb), le faisant passer de 6 % à 4 %. Cette mesure entrera en vigueur à partir du 15 septembre.

En libérant environ 16,4 milliards de dollars de devises, cette décision est destinée à soutenir le yuan, qui a récemment atteint des niveaux de dépréciation inquiétants. Suite à cette annonce, le yuan a enregistré un rebond significatif dans les échanges commerciaux onshore et offshore, atteignant son plus haut niveau en trois semaines. Au début de la séance asiatique, le yuan national a grimpé jusqu'à 7,2360 pour un dollar, marquant son niveau le plus élevé depuis le 11 août. Il a finalement atteint 7,2542 à 02h20 GMT.

Cette réaction positive montre à quel point les marchés ont accueilli favorablement la décision de la PBOC. La PBOC a justifié sa décision en affirmant qu'elle visait à "améliorer la capacité des institutions financières à utiliser les fonds en devises." De plus, cette réduction du taux de change RRR devrait avoir un impact positif sur les coûts de financement en dollars sur le marché interbancaire, tout en atténuant la pression à la baisse sur le yuan, comme l'ont souligné de nombreux traders et analystes.

Cependant, il est important de noter que malgré cette mesure, il est peu probable que le yuan renverse complètement sa tendance à la baisse. Certains experts considèrent cette décision comme un signal aux marchés, indiquant que la Chine est prête à intervenir davantage si nécessaire pour protéger sa monnaie contre une dévaluation excessive.