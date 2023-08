En regardant l’histoire des transports à grande vitesse, la France a longtemps dominé le domaine avec son réseau TGV, réputé pour sa rapidité et son efficacité. Cependant, la Chine est en train de changer la donne grâce à son innovation révolutionnaire : le train maglev. Capable de se propulser à des vitesses fulgurantes grâce à des aimants supraconducteurs, ce train du futur, flottant au-dessus de sa voie sans aucun frottement, devrait bousculer l’échiquier mondial des transports.

Le maglev, un acronyme pour “magnetic levitation” (lévitation magnétique), s’appuie sur des forces magnétiques générées par des supraconducteurs refroidis à des températures extrêmement basses. Cette technologie offre une glisse presque parfaite, éliminant à la fois le bruit et la résistance de l’air, et permettant à ces trains futuristes d’atteindre des vitesses supersoniques. Récemment, les tests ont prouvé la capacité du maglev à dépasser les 450 km/h, laissant présager un potentiel de vitesse allant jusqu’à 1 000 km/h, une vitesse que la Chine tient à atteindre.

La Chine ne se contente pas de réinventer le transport interurbain, elle s’attaque également aux défis du transport urbain. Des projets pour des nacelles individuelles suspendues à un câble, également propulsées par la technologie maglev, sont en cours de réalisation. Ils promettent une réduction significative du temps de trajet, une meilleure connectivité, tout en minimisant la pollution sonore en milieu urbain.

En plus de bouleverser notre conception du transport à grande vitesse, l’adoption de la technologie maglev pourrait avoir des conséquences significatives sur l’environnement. Grâce à la réduction du frottement et donc de la consommation d’énergie, les trains maglev promettent de diminuer de manière substantielle les émissions de gaz à effet de serre.

Face à l’urgence climatique, la Chine semble déterminée à mener la course vers une mobilité plus durable et respectueuse de l’environnement. Le train maglev et les autres innovations basées sur la lévitation magnétique pourraient être des éléments clés pour atteindre les objectifs de neutralité carbone du pays d’ici 2060. Si la France a longtemps été à la pointe des transports à grande vitesse, la Chine est sur le point de prendre le relais, en établissant de nouveaux standards pour le futur du transport mondial.