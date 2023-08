La dernière publication de la carte nationale de la Chine a engendré une nouvelle vague de tensions régionales, avec les Philippines, la Malaisie et l'Inde qui ont exprimé leur mécontentement face aux revendications territoriales chinoises. Alors que la Chine considère ces mises à jour comme un simple "exercice courant de souveraineté", les réactions de ses voisins laissent entrevoir des divergences persistantes concernant les limites géographiques et les zones contestées dans la région.

Depuis 2006, la Chine a régulièrement publié de nouvelles versions de sa carte nationale pour corriger ce qu'elle perçoit comme des erreurs et des inexactitudes dans les cartes précédentes. Cependant, cette pratique a déclenché un débat croissant au sein de la communauté internationale. Les voisins de la Chine, en particulier les Philippines, la Malaisie et l'Inde, ont exprimé des inquiétudes quant aux revendications territoriales chinoises qui semblent être renforcées par ces mises à jour.

Les Philippines ont rejeté la dernière carte chinoise en raison de l'inclusion d'une ligne pointillée autour des zones contestées de la mer de Chine méridionale. Cette zone avait été l'objet d'une décision en 2016 par un tribunal international, en faveur des Philippines, invalidant les prétentions territoriales chinoises. De même, l'Inde a vivement protesté contre l'inclusion de l'État d'Arunachal Pradesh et du plateau contesté d'Aksai-Chin dans le territoire chinois. Elle qualifie les affirmations chinoises de "sans fondement" et réaffirme sa souveraineté sur ces régions.

La Malaisie a également rejeté les revendications unilatérales de la Chine, soulignant sa position ferme de rejet des revendications de souveraineté étrangère sur les caractéristiques maritimes de la Malaisie. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a réfuté les critiques, en insistant sur le fait que ces mises à jour de la carte relèvent de l'exercice de souveraineté, conformément à la loi. La Chine appelle les parties concernées à maintenir un ton objectif et calme, tout en évitant de surestimer la question.

