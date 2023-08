Ce 21 juillet 2023, un événement inattendu dans l'histoire de l'exploration spatiale a eu lieu. En effet, ce jour-là, la Nasa perd le contact avec la sonde Voyager 2, un appareil légendaire lancé en 1977. Cette perte de contact est due à une maldonne dans une série de commandes transmises à la sonde, provoquant une rotation de son antenne de communication de 2 degrés. L’antenne, normalement pointée vers la Terre, s'est détournée, rendant les communications impossibles. Actuellement, Voyager 2 est à presque 20 milliards de kilomètres de son point de départ, après 45 ans de service ininterrompu. Elle continue sa course à travers le cosmos à une vitesse de 55 000 km/h, relativement à celle du Soleil.

Le contact avec la sonde est établi via le Deep Space Network, un système de communication constitué d'antennes paraboliques réparties dans le monde entier. Ces antennes, établies depuis les années 1950 par le Jet Propulsion Laboratory (JPL), ont permis de recevoir des données des engins spatiaux les plus distants dans l'espace. Les instruments de Voyager 2 doivent être orientés avec une précision extrême pour permettre la réception des informations via ce réseau.

Néanmoins, tout espoir n'est pas perdu. Voyager 2, actuellement le second objet le plus éloigné de la Terre après sa sœur jumelle Voyager 1, devrait renvoyer un signal vers les installations de la Nasa le 15 octobre prochain. À cette date, elle devrait revenir à sa position initiale. En attendant, elle continue son trajet à travers les confins de l'univers, comme prévu par les ingénieurs de la Nasa. Cependant, le compte à rebours a commencé : les réserves d'énergie de la sonde pourraient être épuisées d'ici 2026, mettant fin à son formidable périple de près de 50 ans.

Autre bonne nouvelle, hier, la Nasa a déclaré avoir perçu un signal faible provenant de Voyager 2, grâce au Deep Space Network. Bien que le signal soit trop faible pour être décodé, il a néanmoins rassuré le personnel du JPL, qui contrôle la sonde depuis Pasadena, en Californie. Dans les jours à venir, les équipes de la Nasa tenteront de donner des ordres à la sonde pour qu'elle pointe davantage vers la Terre afin de faciliter la réception du signal. Un petit réajustement pourrait permettre de remédier à cette énorme erreur, mais jusqu'à ce que le contact soit totalement rétabli, les yeux du monde entier resteront fixés sur Voyager 2.