L'ambition de la Russie de reprendre sa place dans l'arène spatiale a subi un coup dur. En dépit des assurances des responsables sur la poursuite du programme spatial russe, la sonde Luna-25, représentant les espoirs d'une nation, s'est écrasée sur la Lune. Un échec dû aux nombreuses sanctions infligées à la Russie et qui impacte durement l'industrie spatiale du pays.

Les défis rencontrés par le secteur spatial russe ne sont pas nouveaux. Entre des problèmes de financement persistants, des scandales de corruption, et une dépendance à des technologies étrangères, le chemin vers la gloire spatiale est semé d'embûches. De plus, les conséquences du conflit en Ukraine ont accentué ces problèmes, avec l'Agence spatiale européenne (ESA) renonçant à collaborer avec Moscou pour des missions lunaires futures.

Selon Roscosmos, l'agence spatiale russe, tout semblait aller selon le plan jusqu'à une interruption soudaine de la communication avec Luna-25, après une tentative de manœuvre de préalunissage. Les efforts pour retrouver la sonde ont été vains, et il a été plus tard confirmé qu'elle s'était écrasée sur la surface lunaire. La mission, décrite comme "risquée" par le propre patron de Roscosmos, avait pourtant débuté sous de bons auspices, avec un lancement réussi et une mise en orbite sans encombre.

Avec une concurrence internationale croissante pour l'exploration lunaire, impliquant des acteurs comme les États-Unis, la Chine et l'Inde, ainsi que des entreprises privées, cet échec souligne la nécessité pour la Russie de surmonter ses défis internes et externes afin de revendiquer sa place dans cette nouvelle course à l'espace.