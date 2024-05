Bénin: le député Bako-Arifari demande au gouvernement d’agir contre la vie chère

Après la marche des travailleurs, et attentif aux cris de cœur des populations qui crient leur ras-le-bol contre la cherté des produits de première nécessité au Bénin, le député du Bloc Républicain Nassirou Bako-Arifari a appelé à une prompte réaction du gouvernement de Patrice Talon. Au cours d’une émission ce dimanche 12 mai 2024 sur Canal 3 Bénin, le soutien du président de la République a reconnu qu’il y a un problème qu’il urge de régler.

Les travailleurs béninois ont crié leur désarroi dans les rues de Cotonou le week end dernier face à la cherté de la vie. C’était à travers une marche pacifique qui avait été déjà empêchée le 27 avril pour défaut d’autorisation selon les autorités béninoises. Le sujet de cette manifestation a interpelé l’un des soutiens de Patrice Talon qui n’a pas manqué de revenir là-dessus au cours d’une émission télévisée ce dimanche. Le député Nassirou Bako-Arifari puisque c’est de lui qu’il s’agit appelle à des mesures contre la cherté de la vie au Bénin.

Publicité

Dans son intervention, l’honorable dit comprendre la mentalité des Béninois face aux problèmes économiques. « Je pense que lorsque vous avez des situations de clameur publique autour des réalités que les populations vivent et lorsque cela touche le panier de la ménagère, lorsque cela renvoie à une certaine inflation, si vous le voulez, sur le plan économique, et donc un amenuisement en fait des revenus, il y a problème », a expliqué le député du Bloc Républicain.

Pour lui en effet, il faut une intervention gouvernementale d’urgence. « Il y a nécessité que le gouvernement se penche sur la question » dit-il avant d’ajouter « généralement, les gouvernements accordent des subventions par exemple, sur le prix des produits de première nécessité et consorts pour permettre aux populations de passer ces moments difficiles en essayant d’agir sur le marché pour entraîner momentanément une baisse des prix et donc permettre au système économique peut-être ou simplement social d’être relancé ». Bako Arifari compte sur le rôle essentiel de l’État dans la régulation du marché pour atténuer les difficultés rencontrées par les citoyens dans un contexte d’économie libérale, où l’offre et la demande régissent les échanges commerciaux.