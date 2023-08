Les eaux tumultueuses de la mer Noire sont devenues le terrain d’une nouvelle démonstration de force entre la Russie et l’Ukraine. La menace proférée par Moscou, il y a quelques semaines, selon laquelle elle ne tolérerait pas le passage de cargos transportant des armes ou des marchandises agricoles, semble avoir, une fois encore, été mise en exécution. Le navire Sukru Okan, sous pavillon des Palaos, a été la cible de cette mise en garde. D'après les déclarations du ministère russe de la Défense, le Sukru Okan aurait été sommé de s’arrêter pour une inspection suite à des suspicions de transport de marchandises interdites.

En l'absence de réaction du capitaine à cet ordre, un navire de guerre russe a procédé à des tirs de sommation. Ces événements illustrent une escalade des tensions dans une région déjà sous haute pression. Les troupes russes n’ont pas hésité à déployer un hélicoptère, transportant des militaires, afin d'effectuer une inspection à bord du cargo. Heureusement, après cette intervention, le Sukru Okan a été autorisé à reprendre sa route en direction du port ukrainien.

Les tensions en mer Noire ont été exacerbées par l’annulation par Moscou d'un accord concernant les exportations de céréales ukrainiennes. Cette annulation a significativement affecté l'économie ukrainienne, le port d'Izmaïl étant l'une des principales voies d'exportation des produits agricoles du pays.

Cet incident est un rappel que la mer Noire est devenue un échiquier géopolitique majeur entre la Russie et l’Ukraine. Les deux nations ont intensifié leurs attaques navales, entravant respectivement leurs exportations et renforçant la nécessité d'une solution diplomatique pour éviter un conflit plus large.