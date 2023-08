La coopération scientifique et technologique entre l'Arabie saoudite et la Chine connaît une ascension fulgurante, et selon un rapport récent du Carnegie Endowment for International Peace, cette collaboration est largement motivée par les "priorités saoudiennes". Le groupe de réflexion basé à Washington a souligné que l'Arabie saoudite joue un rôle déterminant dans l'orientation de cette relation. En effet, ces dernières années, les deux nations ont intensifié leur travail commun sur les innovations technologiques, ce qui s'inscrit dans la stratégie saoudienne visant à dynamiser son secteur technologique.

Forte de sa position de nation la plus riche du Golfe et de partenaire stratégique américain de longue date, l'Arabie saoudite aspire à devenir un leader mondial en matière de science et d'innovation. Cette ambition se matérialise notamment à travers le projet Vision 2030 lancé en 2016, qui vise à diversifier son économie au-delà du pétrole. Pour atteindre cet objectif, l'Arabie saoudite a choisi de coopérer étroitement avec la Chine, dont les ambitions mondiales s'étendent désormais jusqu'au Moyen-Orient.

Pékin a joué un rôle majeur dans la reprise des liens entre l'Arabie saoudite et l'Iran, illustrant ainsi la volonté de la Chine de s'impliquer activement dans la région, tout en rivalisant avec les intérêts américains. Lors de la visite d'État du président chinois Xi Jinping en Arabie saoudite en 2016, suivie d'une visite du prince héritier Mohammed ben Salmane en Chine, un comité de coordination a été mis en place pour accélérer et élargir les échanges technologiques entre les deux pays. Des accords de coopération, dont certains portaient sur des investissements dans la technologie, ont été signés, renforçant ainsi les liens déjà solides entre les deux puissances.

L'Arabie saoudite considère la Chine comme un partenaire stratégique clé pour réaliser ses priorités nationales dans le domaine technologique. Le rapport du Carnegie Endowment for International Peace souligne que la Chine joue un rôle d'acteur pour permettre à l'Arabie saoudite d'atteindre ses objectifs en matière de recherche et de développement. Les investissements massifs de l'Arabie saoudite dans la recherche et le développement montrent une réelle volonté de se positionner en tant que leader mondial de la science. En 2020, le PIB du pays consacré à la recherche et au développement était plus de huit fois supérieur à celui d'il y a vingt ans, selon les données de l'Unesco.

Ces dernières années, la Chine a multiplié les accords avec des pays du monde entier, consolidant ainsi son influence mondiale. Devenant un acteur majeur dans les domaines économique, scientifique et politique, la Chine établit des partenariats stratégiques qui dépassent les frontières. Ses investissements massifs dans les infrastructures, les nouvelles technologies et les projets de développement ont contribué à renforcer sa position sur la scène internationale. En tant que deuxième économie mondiale, la Chine façonne l'avenir géopolitique et géoéconomique de notre planète.