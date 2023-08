Le gouvernement malien a pris des mesures suite à l’annonce de la compagnie aérienne française Air France. En effet, d’après les informations de la presse, les autorités du pays ont annulé l’autorisation de cette dernière d'opérer entre Paris et Bamako. La compagnie aérienne avait annoncé, le 07 août 2023, suspendre ses vols à destination du Burkina Faso et du Mali, suite à la fermeture de l’espace aérien du Niger. Si la suspension d’Air France devait être en vigueur jusqu’à hier vendredi 11 août 2023, elle avait prolongé la suspension jusqu’au 18 août dernier, évoquant le « coup d'État au Niger et en raison de la situation géopolitique dans la région du Sahel ».

« Un désagrément aux passagers »

Après la décision d’Air France, le Mali a décidé de la sanctionner, estimant que cette suspension est un « manquement notoire » aux termes de son autorisation d’exploitation. La compagnie française a été informée par courrier de l’Agence de l’Aviation civile, qui relève qu’aucune notification préalable n’a été donnée, causant ainsi « un désagrément aux passagers ». L’agence malienne a par ailleurs précisé que « ce manquement entraîne l'annulation de votre autorisation d'exploitation de vols », tout en mentionnant que l’annulation de l’autorisation des vols d’Air France vaut pour « la saison été ». « Votre créneau pourrait être accordé à une autre compagnie qui le solliciterait » a-t-elle ajouté.

Pour rappel, cette décision intervient dans un contexte de relations diplomatiques tendues entre Paris et Bamako. Les deux pays ont, il y a quelques jours, décidé de suspendre la délivrance des visas. La France, première à appliquer cette mesure, avait placé le Mali en zone rouge, qu'elle a classée comme une région « formellement déconseillée » aux voyageurs. Le gouvernement malien, de son côté, s’était montré surpris face à cette classification, qu'il a apprise par les réseaux sociaux le mercredi 09 août 2023. Suite à l’action de la France, le ministère malien des Affaires étrangères a choisi la réciprocité en suspendant à son tour la délivrance de visas par les services consulaires maliens à Paris.