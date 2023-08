Le développement du marché des changes découle directement de l’évolution de l’histoire des échanges monétaires et commerciaux entre les différents pays du monde, rythmés par de nombreux événements comme des guerres, des conflits et des crises en tout genre. Découvrons l’histoire du marché des changes dans cet article pour mieux comprendre les grands thèmes qui ont permis au marché des changes de devenir ce qu’il est aujourd’hui.

Aux origines du marché des changes : l’intensification des usages monétaires au Moyen-Age

Pour mieux comprendre l’univers complexe du Forex, il est important de revenir sur ses origines pour savoir quand la monnaie a été créée et quelle est l’histoire du marché des changes. Il est aussi important de savoir comment il fonctionnait à l’époque et quelles sont les grandes étapes de son développement. La monnaie existe depuis des milliers d’années. Les premières formes s’apparentaient à des objets de valeur de l’époque utilisés pour le troc. Les échanges de devises étaient ensuite principalement effectués entre les marchands ou les commerçants et les banquiers, notamment lors des transactions commerciales entre les différentes civilisations.

Au fil du temps, la forme de la monnaie a évolué pour prendre des formes plus pratiques dans les échanges commerciaux, comme des pièces de métal et des billets de banque. Elle est alors devenue un élément crucial des économies du monde entier. Le marché des changes moderne est réellement apparu au 19e siècle avec l’essor du commerce international, des voyages et des télécommunications et, in fine, avec la financiarisation du marché des changes, condition préalable à l’essor du Trading des CFD sur Forex.

1870 : La mise en place du système étalon-or marque les véritables débuts du marché des changes moderne

Le système monétaire de l’étalon-or repose sur l’utilisation de l’or comme base de la valeur des monnaies. Chaque devise est alors déterminée en fonction d’un poids fixe d’or et est librement convertible en or. Puisque les règlements entre pays sont effectués en or, le taux de change entre deux monnaies est fixe par rapport aux poids d’or respectifs de chaque devise. Mis en place dans les années 1870, ce système monétaire a duré jusqu’au début de la Première Guerre Mondiale de 1914-1918 avant d’être partiellement restauré dans l’entre-deux-guerres, notamment grâce à la Grande-Bretagne, et d’être délaissé par de nombreuses économies lors de la Grande Dépression des années 1930.

Guerres mondiales : le dollar remplace la livre sterling



Si le Dollar américain (USD) est aujourd’hui la principale monnaie utilisée dans les échanges commerciaux et la devise la plus tradée au monde, cela n’a pas toujours été le cas. Avant la guerre, la Livre sterling (GBP) était la principale monnaie de réserve et de référence pour le commerce international. L’Empire britannique était en effet une puissance économique et militaire reconnue. Après la Première Guerre mondiale, les Accords de Gênes ont été signés en 1922 pour tenter de stabiliser la valeur des monnaies européennes, notamment via une convertibilité de la livre sterling en or qui devient la devise de référence convertible en or. La valeur des autres devises dérive donc de cette devise de contrepartie.

Cependant, la guerre avait affaibli l’économie britannique et épuisé ses réserves d’or, sans oublier les conséquences de la forte inflation. Tous ces événements ont affaibli la livre sterling qui a été fortement dévaluée, poussant le pays à abandonner le système d’étalon-or avec la crise de 1929. Les États-Unis, quant à eux, sont sortis grands gagnants après la guerre. Ils sont devenus une puissance économique et militaire dominante avec une grande quantité d’or, notamment avec la Seconde Guerre mondiale, renforçant ainsi la suprématie de l’USD.

C’est en 1944 que les États-Unis proposent un nouveau système monétaire international basé sur le dollar lors de la conférence de Bretton Woods. Les accords qui en découlent stipule, que le dollar a un taux fixe par rapport à l’or (35 dollars l’once d’or) et les autres pays fixent la valeur de leurs devises par rapport à l’USD.

1971 : La fin de l’indexation du dollar sur l’or et l’apparition d’un marché des changes flottant

Le système monétaire de l’indexation du dollar sur l’or a fonctionné relativement bien pendant plusieurs décennies. Cependant, il a commencé à s’effondrer dans les années 1960. Alors que les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar en or en raison de la pression sur leurs réserves d’or, notamment causée par un déficit commercial croissant et des dépenses importantes liées à la guerre du Vietnam, ainsi que d’une inflation de plus en plus importante et d’une perte de confiance en la devise américaine qui a entraîné une hausse de la conversion des USD en or, un nouveau système monétaire apparaît.

En 1971, le président américain Nixon décide de mettre fin à la convertibilité du dollar en or, mettant ainsi fin à l’étalon-or international, entraînant une période d’instabilité monétaire qui a finalement conduit à l’adoption du système de changes flottants. Les taux de change varient alors librement et sont déterminés par l’offre et la demande sur le marché des changes sans être liés à une quelconque référence comme l’or ou une autre monnaie. De nombreux accords sont signés au fil des ans et plusieurs organismes apparaissent pour libéraliser et organiser le marché des marchés comme l’Accord de Bâle, les Accords de la Jamaïque, les Accords du Plaza, les Accords du Louvre, la création du Système Monétaire Européen...

La financiarisation du marché des changes - L’avènement du Forex dès les années 1990

Grâce à l’essor technologique et à l’avènement de l’informatique puis d’Internet, le marché du Forex a connu une croissance exponentielle depuis les années 90. Les investisseurs et les Traders particuliers ont désormais accès aux marchés financiers jusque-là dédiés à des investisseurs professionnels, ce qui augmente progressivement le volume de Trading sur le Forex.

Aujourd’hui, le marché des changes est le plus important marché financier au monde, regroupant une liquidité et une activité de trading significatives. D’après la Banque des Règlements Internationaux (BRI), le marché du Forex regroupe 7 500 milliards de dollars de transaction par jour. Il attire aussi les Traders particuliers, car il est ouvert en continu du dimanche soir au vendredi soir, ce qui leur permet d’adapter leur activité de trading à leur emploi du temps.

Vous connaissez maintenant les grandes étapes de l’histoire du marché des changes qui ont permis la création de l’un des marchés financiers les plus populaires auprès des Traders particuliers. Avant de vous lancer, n’oubliez pas de suivre une formation de Trading pour en savoir plus sur l’art de négocier des devises et pour déterminer si le marché du Forex est fait pour vous.