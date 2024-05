Pétrole en Afrique : TotalEnergies annonce un important investissement

PHOTO: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

L’Angola se prépare à entrer dans une nouvelle phase de son industrie pétrolière avec le projet Kaminho. Ce projet est en mesure de renforcer la production de pétrole du pays et de conforter sa place de leader africain du domaine. Le mastodonte français TotalEnergies, en partenariat avec Petronas et Sonangol (société angolaise du pétrole et du gaz), a annoncé le mardi 21 mai la décision finale d’investissement dans ce projet ambitieux. Comme l’ont indiqué nos confrères de l’AgenceEcofin, ce développement est réalisé sous la houlette de l’Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG). Cela marque une étape cruciale pour le secteur des hydrocarbures en Angola.

Situé sur le bloc 20/11 dans les eaux profondes du bassin du Kwanza, à 100 km au large des côtes angolaises, le projet Kaminho cible une production significative à partir de 2028. Selon TotalEnergies, le projet vise à extraire environ 70 000 barils de pétrole par jour des gisements de Cameia et Golfinho. Cette production substantielle est destinée à renforcer la capacité d’exportation de l’Angola et à soutenir son économie, largement dépendante des revenus pétroliers.

L’annonce de cet investissement majeur intervient à un moment où l’Angola cherche à maximiser ses ressources naturelles pour stimuler la croissance économique et attirer davantage d’investissements étrangers. Le partenariat avec des géants pétroliers tels que TotalEnergies et Petronas témoignent de la confiance internationale dans le potentiel pétrolier de l’Angola et de la stabilité de son environnement d’affaires.

« Forts de notre esprit pionnier et de notre relation de longue date avec l’Angola, nous sommes ravis de lancer le projet Kaminho aux côtés de nos partenaires stratégiques, Sonangol et Petronas, avec le soutien et la confiance des autorités nationales« dira Patrick Pouyanné, le patron de TotalEnergies.

Le projet Kaminho représente également une avancée technologique significative, avec l’exploitation de gisements situés en eaux profondes nécessitant des techniques d’extraction sophistiquées. L’engagement des partenaires à investir dans cette infrastructure moderne est un signe positif pour le futur du secteur pétrolier angolais.

Pour l’Angola, le succès du projet Kaminho pourrait signifier une augmentation substantielle des revenus pétroliers, créant des opportunités pour le développement économique et social du pays. En plus de renforcer la position du pays d’Afrique Centrale sur le marché mondial du pétrole, ce projet pourrait par ailleurs générer des emplois et des opportunités de formation pour les Angolais, contribuant ainsi à une croissance inclusive.