Le président de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badéa), Sidi Ould Tah, lors de sa récente visite au Bénin a signé avec le ministre d'Etat en charge de l'Economie et des Finances, Romuald Wadagni un accord de financement d'un montant total de 100 millions de dollars soit 60 milliards de Francs CFA. Ce montant est destiné à lutter contre les changements climatiques, à améliorer la sécurité alimentaire et à stimuler le secteur privé. Selon le président Sidi Ould Tah, « la Badea est fermement engagée à être un partenaire de développement à long terme dans les secteurs public et privé pour des projets clés à fort impact ».

Il faut signaler qu'en marge de son séjour au Bénin, le président de la Badea a été reçu en audience par le chef de l'Etat béninois. Aussi, Sidi Ould Tah est allé visiter la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ). Il n'a pas caché son admiration pour cette vision du Bénin qui mérite de faire école en Afrique. Il a salué la vision du gouvernement béninois de transformer les matières premières sur place à travers ce hub industriel. Il a saisi l'occasion qui lui est offerte pour convier les pays africains à transformer sur place leurs matières premières aux fins de booster leur développement.