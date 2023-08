L'économie du Maghreb, région qui englobe des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Mauritanie, est riche et diversifiée, reflétant le potentiel et la diversité géographique de ces nations. Historiquement axée sur l'agriculture, notamment avec des produits phares comme les dattes, les agrumes et les olives, cette région a connu ces dernières décennies une transformation vers des secteurs plus industrialisés et orientés vers les services. L'exploitation des ressources naturelles, en particulier le pétrole et le gaz en Algérie et en Libye, a fortement influencé les économies de ces pays. Toutefois, malgré ces richesses, la région fait face à des défis majeurs, tels que le chômage des jeunes, la nécessité d'une diversification économique et les pressions sociopolitiques.

Néanmoins, avec une population jeune et dynamique et une position stratégique à la croisée des chemins entre l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient, le Maghreb possède tous les atouts pour jouer un rôle économique central à l'échelle mondiale. Une bonne nouvelle a été annoncée pour un pays de la région. L'Algérie s'apprête à accueillir un investissement d'envergure qui va redessiner le paysage industriel de la région du Maghreb. Le groupe malaisien "Lion" prévoit d'investir 6 milliards de dollars dans plusieurs projets industriels, offrant ainsi l'opportunité de créer près de 10 000 emplois et d'affirmer l'Algérie comme un hub industriel majeur.

L'essence de cet engagement financier se trouve dans l'exploitation de ressources minières, en particulier l'aluminium et les minerais de fer. Deux phases bien distinctes marqueront ce projet. La première, évaluée à 3,7 milliards de dollars, consistera en un transfert d'unité de production depuis la Malaisie et la mise en place d'une nouvelle unité de production de paillettes en Algérie. Quant à la seconde, elle se focalisera sur la production d'alliages d'aluminium et la construction d'une centrale électrique de haute capacité pour assurer l'autosuffisance énergétique du pays.

Le choix précis des zones qui abriteront ces unités industrielles n'est pas encore fixé. Toutefois, le cadre législatif pour faciliter l'octroi de terrains adaptés est actuellement à l'étude. Le groupe "Lion" a déjà manifesté son intérêt pour l'aménagement de vastes zones industrielles, signe d'une ambition à long terme sur le territoire algérien.

Cet engagement du groupe malaisien est le fruit de discussions et de rencontres soutenues avec l’Agence algérienne de promotion de l’investissement (AAPI). La confiance mutuelle s'est établie grâce à des échanges fructueux, marqués par la reconnaissance du climat des affaires favorable en Algérie. Ce partenariat promet ainsi d'ouvrir un nouveau chapitre de collaboration et de croissance pour l'Algérie au sein du Maghreb.