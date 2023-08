Les soins de santé font partie des outils de développement d’un pays. Il s’agit d’un aspect qui a été étudié par la base de données en ligne serbe, Numbeo, qui a établi le classement, Global Health Care Index. Il fait la liste de sept pays africains, au début du second semestre de cette année, montrant la performance des systèmes de santé à travers les pays d’Afrique. Sur le continent, trois pays sont en tête du classement, l’Afrique du Sud qui occupe la 50ᵉ place sur le plan mondial, le Kenya (53ᵉ place) et la Tunisie (67ᵉ place). Ce top 3 du Global Health Index Care, en Afrique, est suivi directement par l’Algérie, qui prend la 80ᵉ place, le Nigéria, à la 87ᵉ place, l’Egypte (88ᵉ) le Maroc (89ᵉ).

La France occupe la 4ᵉ place

Notons que sur le plan mondial, le pays qui détient le score le plus élevé dans le Global Health Care index, c’est Taïwan. Il occupe la première place avec un index de 85.9. Il est suivi par la Corée du Sud et le Japon à la troisième place. La France, quant à elle, occupe la quatrième place du classement et les États-Unis, la 36ᵉ place. La Chine vient après à la 39ᵉ place. Il faut dire que le Global Health Care Index prend en compte plusieurs facteurs, qui s’appuient sur les opinions des citoyens, pour ses calculs. Il s’agit du temps d’attente pour les patients, la disponibilité d’équipements adéquats et qualification du personnel médical.

Énormément de critères ont été pris en compte tel que : l’accueil du personnel soignant, les délais d’attente, l’accessibilité des équipements, le taux de qualification du personnel de santé et la technologie médicale. Par ailleurs, pour parvenir à ce classement, il a fallu une enquête impliquant 43 700 participants, qui a permis d’évaluer 4119 villes dans le monde. Pour rappel, l’année dernière, l’Afrique du Sud était toujours à la tête du classement sur le continent, mais était à la 48ᵉ place. Le Nigéria a maintenu la 87ᵉ place. Idem pour l’Égypte et le Maroc.