Will Smith, l'un des acteurs les plus emblématiques d'Hollywood, a révélé récemment comment il a été convaincu de jouer dans le film à succès "Men in Black". Le célèbre réalisateur Steven Spielberg a joué un rôle déterminant dans cette décision, en envoyant personnellement un hélicoptère pour persuader Smith de rejoindre le projet. Pourtant, cela aurait pu être tout autrement. Lors d'un épisode du talk-show "Hart to Heart" de Kevin Hart, Will Smith a évoqué les rôles qu'il a failli refuser au cinéma. Il a attribué à James Lassiter, son ancien manager et partenaire commercial de longue date, le mérite d'être "l'arbitre du goût" dans sa carrière. C'est grâce à lui que Smith a accepté plusieurs rôles qui sont aujourd'hui considérés comme les points forts de sa filmographie.

Parmi ces rôles, "Men in Black" était l'un des plus importants. L'acteur a avoué qu'il n'était pas convaincu à l'idée de participer à ce projet. Il avait déjà joué dans un film sur des extraterrestres, "Le Jour de l'Indépendance", et craignait d'être cantonné à ce type de rôles. Pourtant, Steven Spielberg était déterminé à l'avoir dans son film. C'est ainsi que Spielberg a personnellement contacté Will Smith pour le persuader. L'histoire est mémorable : "Steven Spielberg m'a envoyé un hélicoptère. Pour me parler. J'étais à New York. Il a atterri chez lui. Et, comme, il m'a eu à bonjour."

La rencontre fut décisive, d'autant plus que Spielberg a réussi à créer une ambiance conviviale en proposant une boisson insolite, de la limonade avec de l'eau gazeuse. Une proposition qu'il était impossible de refuser. La persuasion de Spielberg ne s'est pas arrêtée là. Lors de leur conversation, il a lancé à Will Smith une question qui l'a marqué à jamais : "Dis-moi pourquoi tu ne veux pas faire mon film..." En tant que producteur légendaire, Spielberg a fait référence à ses propres réalisations emblématiques, telles que "Jaws" et "ET". Cette mise en perspective a certainement contribué à convaincre Smith de prendre part à "Men in Black".

Et c'est ainsi que Will Smith a finalement incarné l'agent J dans trois films "Men in Black", contribuant ainsi au succès de cette franchise de science-fiction adorée par les fans du monde entier. Mais Will Smith ne s'est pas contenté de ce rôle. Au fil des années, il a pris des décisions audacieuses et a joué dans une grande variété de films. L'année dernière, il a reçu la consécration en remportant l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans "King Richard", où il incarne le père dévoué et inspirant des célèbres joueuses de tennis, Venus et Serena Williams.

La carrière de Will Smith est un exemple de persévérance et de choix judicieux dans l'industrie cinématographique. Grâce à des décisions audacieuses, à l'appui de personnes clés comme James Lassiter et au talent incontestable de l'acteur lui-même, il a réussi à se hisser au sommet d'Hollywood et à devenir une véritable légende du cinéma. Sa polyvalence et sa capacité à embrasser des rôles diversifiés ont contribué à façonner une filmographie impressionnante qui continuera de briller sur les écrans du monde entier.