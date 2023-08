L'assassinat de Fernando Villavicencio, candidat à la présidence équatorienne, a profondément choqué le pays sud-américain. Dans une nation où la montée de la violence liée à la drogue suscite de vives inquiétudes parmi les électeurs, cet acte de violence a entraîné la suspension de la campagne électorale par certains de ses rivaux politiques. Fernando Villavicencio, connu pour sa critique virulente envers la corruption et le crime organisé, a été tragiquement tué lors d'un événement de campagne mercredi soir dans le nord de Quito.

L'ampleur de l'horreur a été amplifiée par le décès ultérieur d'un suspect impliqué dans le crime, suite à une fusillade, tandis que six autres individus ont été arrêtés jusqu'à présent, selon les informations fournies par le bureau du procureur général. L'attaque a également causé des blessures à neuf personnes, y compris un candidat au législatif et deux policiers. Le Président Guillermo Lasso, s'exprimant après minuit, a qualifié le crime comme une tentative évidente de saboter les élections. Néanmoins, il a affirmé que le vote se déroulerait comme prévu le 20 août, malgré la mise en place d'un état d'urgence national et le déploiement de l'armée pour garantir la sécurité du processus électoral.

En signe de deuil national, Lasso a également déclaré trois jours de deuil. Cet assassinat a suscité la colère des partisans de Villavicencio envers l'ancien président Rafael Correa, à qui Villavicencio avait ouvertement exprimé son opposition alors qu'il travaillait en tant que journaliste. Par le passé, Fernando Villavicencio avait été condamné à 18 mois de prison pour diffamation envers l'ancien président, mais il avait fui vers le territoire indigène en Équateur avant de bénéficier de l'asile au Pérou. Plus tard, il était revenu en Équateur après le départ de Correa du pouvoir.

Depuis la Belgique où il réside actuellement, Rafael Correa a partagé son point de vue sur la situation sur la plateforme de médias sociaux "X", anciennement connue sous le nom de Twitter. Il a déclaré : "L'Équateur est devenu un État en échec. Espérons que ceux qui tentent de semer davantage de haine avec cette nouvelle tragédie comprendront que cela ne fera qu'accentuer notre autodestruction." Alors que le pays pleure la perte de Fernando Villavicencio, le chemin à suivre pour l'avenir demeure incertain dans un contexte de tensions croissantes et de préoccupations sécuritaires.