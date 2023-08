La situation des migrants en Arabie Saoudite est plus que préoccupante d’après l’organisation internationale de lutte pour les droits humains Human Rights Watch (HRW). Ces populations quittant l’Éthiopie pour l’Arabie Saoudite subissent d’énormes abus de la part des gardes-frontières saoudiens. Selon un rapport de l’organisation publiée ce lundi 21 août 2023, ces derniers ont tué des centaines de migrants éthiopiens qui essayaient de traverser la frontière du Yémen vers le pays du prince héritier Mohammed Ben Salmane.

« Les gardes-frontières saoudiens ont utilisé des armes explosives »

Le document précise que ces tueries de masse ont eu lieu entre mars 2022 et juin 2023 à la frontière entre le Yémen et l’Arabie Saoudite. À en croire le rapport, les dépouilles des migrants ont été repérées sur des images satellites ainsi que dans les publications sur les réseaux sociaux. Le HRW a par ailleurs précisé que les faits ont eu lieu. « Les gardes-frontières saoudiens ont utilisé des armes explosives et tiré sur des personnes à bout portant, y compris des femmes et des enfants, selon un schéma généralisé et systématique. S'ils étaient commis dans le cadre d'une politique du gouvernement saoudien visant à assassiner des migrants, ces meurtres seraient un crime contre l'humanité » a ajouté l'organisation dans son rapport.

Rappelons que le document publié par Human Rights Watch intervient après un autre rapport, rendu public en juillet dernier, qui dénonçait les « graves abus » commis contre les migrants en Tunisie. Dans le rapport, le HRW avait dit avoir recueilli plusieurs témoignages de « victimes de violations des droits humains aux mains des autorités tunisiennes ». « Ces abus documentent des passages à tabac, des arrestations et détentions arbitraires, des expulsions collectives, des actions dangereuses en mer, des évictions forcées, le vol d’argent et d’effets personnels » avait ajouté le HRW.