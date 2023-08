L'Afrique est une mine d'or, littéralement et métaphoriquement, pour certains des minéraux les plus recherchés de notre époque. Selon les données d'un rapport présenté à la 19ème Conférence ministérielle africaine sur l'environnement à Addis-Abeba, elle abrite 30% des réserves mondiales de minéraux critiques (Lire ici). Ces ressources sont vitales pour soutenir le développement rapide des technologies renouvelables et à faible émission de carbone. Prenons le cas du cobalt, dont deux tiers des réserves mondiales sont en Afrique, principalement en RDC.

Ce minéral est un composant vital des batteries au lithium-ion, essentielles pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable. De même, l'Afrique détient environ 15% des réserves mondiales de terres rares. Ces minéraux sont omniprésents dans diverses technologies vertes, des éoliennes aux composants électroniques des voitures électriques.

Outre ces deux exemples, le continent africain possède 10% des réserves mondiales de cuivre, avec la Zambie comme principal producteur, et 95% des réserves mondiales de chrome, concentrées principalement en Afrique du Sud. Le lithium, autre minéral essentiel pour les batteries, voit 30% de ses réserves globales en Afrique, dominées par des pays comme la RDC et le Zimbabwe.

La richesse ne s'arrête pas là : le graphite, crucial pour les batteries au lithium-ion, est abondant dans des pays comme Madagascar, le Mozambique et la Tanzanie. Ils détiennent ensemble plus d'un cinquième des réserves mondiales.

Le rôle incontournable de l'Afrique dans le paysage mondial des minéraux critiques est évident. En reconnaissant et en exploitant ces ressources de manière durable, le continent peut non seulement propulser sa propre croissance économique, mais aussi jouer un rôle central dans la transition énergétique mondiale vers un avenir plus propre et plus vert.