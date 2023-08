Espagne # Suède et Australie # Angleterre. Telles sont la affiches des demi-finales de la Coupe du monde féminine de football qui se déroule actuellement en Australie. La première qui mettra aux prises l’Espagne à la Suède aura lieu le mardi 15 août 2023 à 10 heures et celle qui opposera l’Australie à l’Angleterre est prévue pour le mercredi 16 août 2023 à 12 heures. Avant d’atteindre cette étape, l’Angleterre, championne d’Europe en titre, a éliminé en quarts de finale la Colombie par le score de 2 buts à 1.

Quant à l’Australie, pays organisateur du Mondial féminin 2023, elle a sorti difficilement les Bleues de la France en quarts de finale lors des séances des tirs au but par 7 tirs contre 6 après 0 but partout pendant le temps réglementaire et les prolongations. Les Espagnoles sont de leur côté venues à bout de l’équipe féminine des Pays-Bas, vice -championne d’Europe par le score de 2 buts à 1. Les Suédoises ont pour leur part créé la surprise en éliminant la sélection nationale des Etats-Unis d’Amérique, championne du monde en titre, en 8ème de finale aux tirs au but puis en quarts de finale le Japon par 2 buts à 1. Il faut signaler que la finale sera jouée le 20 août 2023 à 12 heures et le match de la 3ème place le 19 août 2023 à 10 heures.