La Russie s’est finalement exprimé sur le projet relatif à la création d’une monnaie commune aux BRICS. Selon Dmitri Peskov, le porte-parole du Président russe, l’initiative ne sera pas si facile, mais n’est tout de même pas impossible. Il s’agit en réalité d’un débat qui est évoqué depuis plusieurs semaines par certains membres de ce creuset. « C'est difficilement faisable, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas en discuter. Les discussions à ce sujet se poursuivront bien sûr », a déclaré ce jeudi 3 août l’officiel russe à quelques jours de la grande rencontre des BRICS prévue en Afrique du Sud.

On retient que, l’un des plus fervents adeptes de ce projet est le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva. Il y a quelques mois, le successeur de Jair Bolsonaro a fait savoir que son rêve est que « les BRICS aient leur propre monnaie, comme l'Union européenne a l'euro ». Les discussions se poursuivent dans le cadre de cette initiative portée par les BRICS. On retient que la réalisation de ce projet pourrait porter un réel coup au dollar. Ce creuset regroupe, à la base, le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. Ces pays ont plusieurs atouts qui favorisent leur vivre-ensemble.

Réunis, ces cinq pays totalisent près de 40 % de la population mondiale et 25 % du PIB mondial. Cette année, l’envergure économique de ces pays a dépassé celle des pays du G7. Tous ces potentiels font qu’une apparition de la monnaie unique au sein des BRICS pourrait avoir un impact négatif sur le dollar. Il y a quelques semaines, le Fonds Monétaire International (FMI) avait réagi sur cette initiative par le biais de Julie Kozack, sa directrice du Département de la communication. Lors d’un point de presse, cette dernière a fait savoir, l’institution n’a reçu aucune proposition formelle concernant cette initiative. Elle a ajouté que les décisions relatives à une éventuelle monnaie commune reposeraient sur les pays individuellement engagés dans des transactions commerciales.