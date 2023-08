La Maison-Blanche a révélé jeudi que des responsables du renseignement américain avaient fait une découverte inquiétante concernant les actions du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Lors de sa visite à Pyongyang la semaine dernière, Choïgou aurait discuté avec des responsables nord-coréens de l'augmentation des ventes de munitions à Moscou pour soutenir la guerre en Ukraine. Cette révélation a suscité des inquiétudes quant à la coopération accrue entre la Russie et la Corée du Nord.

En effet, Choïgou aurait fait cette proposition lors des célébrations du 70e anniversaire de l'armistice de la guerre de Corée de 1950-1953, où le président russe Vladimir Poutine l'a envoyé à la tête de la délégation russe pour la commémoration. Pour l'administration Biden, cette démarche de Choïgou est un signal alarmant de la dépendance croissante du Kremlin envers des pays comme la Corée du Nord et l'Iran pour l'approvisionnement en armes nécessaires pour mener la guerre contre l'Ukraine.

La Corée du Nord et l'Iran, en raison de leurs programmes nucléaires et de leurs violations des droits humains, sont largement isolées sur la scène internationale. Pourtant, la Russie semble chercher à renforcer ses liens avec ces États par des accords militaires. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Kirby, a souligné que cette démarche traduit le désespoir de Vladimir Poutine, dont la machine de guerre est déjà affectée par des sanctions et des contrôles à l'exportation.

"C'est encore un autre exemple du désespoir de M. Poutine parce que sa machine de guerre est affectée par les sanctions et les contrôles à l'exportation. Il passe par une vaste quantité d'inventaires pour essayer d'assujettir l'Ukraine, et il tend la main à des pays comme la Corée du Nord, comme l'Iran, et il a certainement essayé de tendre la main à la Chine pour obtenir du soutien pour sa machine de guerre", a déclaré John Kirby, Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche dans la journée d'hier.

Plus tôt cette année, nous annoncions dans un précédent article que la Russie va augmenter ses échanges avec la Corée du Nord. L'affirmation avait été faite par l'ambassadeur russe à Pyongyang Aleksandr Ivanovich Matsegora. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la Corée du Nord qui est sous le coup de multiples sanctions du fait de son programme nucléaire n'a jamais condamné l'offensive russe.