La Russie a l’intention d’augmenter le volume de ses échanges avec la Corée du Nord. C’est une affirmation qui a été faite par Aleksandr Ivanovich Matsegora, ambassadeur russe à Pyongyang, le jeudi 02 février 2023, lors d’une interview avec l’agence de presse russe RBC. « Le transport ferroviaire entre la Russie et la Corée du Nord a repris le 1er novembre 2022 » a-t-il déclaré avant d’ajouter que : « la quantité n'est pas encore énorme, mais nous cherchons à l'augmenter ». Il faut dire que la frontière entre la Russie et la Corée du Nord avait été fermée en 2020, à cause du covid-19. Mais, elle a été ouverte en novembre dernier.

Un « nombre important » de matériels de guerre

Notons que les propos de l’ambassadeur russe à Pyongyang interviennent alors que les Etats-Unis accusent Moscou de recevoir des armes de la Corée du Nord. John Kirby, porte-parole de la Maison Blanche, avait accusé les autorités de Pyongyang d’envoyer secrètement des obus d'artillerie à la Russie, afin de les utiliser dans le cadre de la guerre en Ukraine. À l'en croire, Le régime de Kim Jong-un aurait déjà fourni à la Russie, un « nombre important » de matériels de guerre. « Nous ne pensons pas que les équipements que reçoit ou va recevoir vont changer la donne sur le champ de bataille de manière tangible » avait-il ajouté.

John Kirby n’avait pas manqué de souligner que Pyongyang fait semblant d’envoyer des munitions d’artillerie en Afrique ou au Moyen-Orient. Ces allégations avaient été rejetées par la Corée du Nord, qui avait indiqué qu’elle n’avait pas d’accord avec la Russie en ce qui concerne la livraison d’armes. « Nous réitérons clairement que nous n'avons jamais eu de "contrats d'armement" avec la Russie et que nous n'avons pas l'intention de le faire à l'avenir » avait rapporté le média Reuters qui avait cité un communiqué par l’agence de presse nord-coréenne KCNA.