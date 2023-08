Fatoumata Soumaré, présidente de l’union régionale des albinos de Tambacounda au Sénégal a récemment alerté l’opinion nationale sur des faits sombres. En effet, elle a déclaré que les premières autorités sénégalaises doivent tout faire afin de protéger les personnes albinos à l’approche de l’élection présidentielle de février 2024. D’après Madame Soumaré, les personnes albinos sont les cibles de certains individus durant les jougs électoraux et sont victimes de "sacrifice" humain. En Afrique, les réseaux d’occultisme sont bien présents au sein de la classe politique.

À l’approche des campagnes électorales, les services des marabouts, genre d’érudits dotés de certaines capacités "spirituelles" sont fortement demandés. Le Sénégal n’est pas une exception et aux quatre coins de l’Afrique, cela peut être constaté. Il ya quelques années, le journal Jeune Afrique avait réalisé une enquête qui mettait en lumière les présidents africains qui appartenaient à des loges de Francs Maçons. Selon des sources concordantes, des pratiques et rites spéciaux se déroulent dans ces loges maçonniques, mais il est très difficile de spéculer sur la nature de ces rites. À tort ou à raison, les informations les plus improbables circulent sur ces loges. Il semblerait que la Franc Maçonnerie soit la partie émergée de l’iceberg.

Il semblerait que certains dirigeants africains, du fait de leur superstition et croyance aurait eu recours à une certaine forme de magie noire pour renforcer leur pouvoir. Cela est il avéré ? La question reste posée. La récente interpellation de Fatoumata Soumaré au Sénégal n’est pas fortuite. Il ya sans doute des choses dont le grand public n’est pas au courant. "Les personnes albinos sont victimes de violence à l’approche des élections. Nous osons plus sortir, car parmi nous certains ont été victimes d’agression lors de l’élection présidentielle de 2019. Ce sont des actes que nous déplorons. L’albinos n’est pas une source de malheur ni de bonheur." a laissé entendre la présidente de l’union régionale des albinos de Tambacounda.