Du 24 au 28 août 2023, le Bénin va prendre part à Nantes en France à la 2ème édition de Nantes International Handball Cup 2023. C’est dans ce cadre que la sélection masculine des moins de 16 ans du Bénin s’est envolée le dimanche dernier de Cotonou pour la France. Cette sélection masculine U16 était accompagnée entre autres au tournoi international de Nantes de Jean-Houngbélagnon, encadreur.

Selon ce dernier, l’objectif qui leur est assigné par la Fédération béninoise de handball (FBHB) est de « participer honorablement » et « de bien représenter notre pays » à la compétition. Selon lui, « ça sera fait ». Il a rappelé que le Bénin est le seul pays africain qui participe à ce tournoi. Pour le capitaine de ladite sélection U16 de handball, Rodolphe Houdéhoto, « l’objectif principal est de ramener le trophée au pays ». C’est pourquoi, il a laissé entendre que lui et ses camarades doivent faire tout leur « possible pour que le trophée revienne au Bénin ». « Nous ne doutons pas de nos capacités à aller de l’avant dans ce tournoi. Et nous comptons sur le coach qui va nous aider en nous recadrant avec les consignes nécessaires quand on sera bloqué sur le terrain. Avec un peu d’effort, on peut arriver à ramener le trophée au Bénin » a lâché le capitaine de la sélection U16 de Handball.

Les joueurs retenus pour Nantes International Handball Cup 2023

1-GOÏDO Ben / Classe sportive Bohicon

2-SIKIROU M Rouchdane / Classe sportive de Bohicon

3- TODAN Arnaud / Classe sportive de Bohicon

4-ZANDOHOUN Steve / Classe sportive Zogbodomè

5-KOUGOU Thomas / Classe sportive Kétou

6-HOUNDEHOTO Rodolphe / Classe sportive Ifangni

7-GBLETO Githadi/ Classe sportive Ifangni

8-LAFIA Abdoul Hacque / Asso Modele

9-HOUNMENOU Parfait / Asso Modele

10-TCHIKOU Sem/ Classe sportive CEG 2 Abomey-Calavi

11-ZANNOUVE Yannick / Classe sportive CEG Nokoué

12- AFAYOME Samuel / Classe sportive CEG 1 Comè

13- HOUNGBEDJI Christ / Classe sportive CEG 1 Athiémé

14-GOUYABA TAOFIC / Classe sportive lycée MB

15- ISSIFOU Yakoubou / Classe sportive CEG 1 DJOUGOU

16- KPARA MATAROU MOHAMED / Assec