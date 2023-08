Dans un communiqué rendu public le 18 août 2023, le Procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe de Malanville, Paul Richard da Matha a apporté des précisions sur le drame de Malanville notamment le naufrage d’une pirogue qui a eu lieu dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 août 2023 aux environs de 2 heures. La pirogue motorisée comportait 6 personnes. Selon le communiqué du Procureur, parmi les personnes à bord, se trouvaient un «barreur de nationalité nigériane, quatre passagers de nationalité nigérienne et un passager de nationalité béninoise mais d’origine nigérienne».

Ledit communiqué précise que la pirogue a quitté Malanville pour Gaya au Niger et a chaviré sur le fleuve dans les eaux territoriales nigériennes. Le drame est survenu à la suite de la perte du contrôle par le barreur dans un passage de fort courant d’eau. «Des passagers au nombre de 04 dont 03 nigériens et le barreur ont pu rejoindre la rive nigérienne et deux sont portés disparus», selon ledit communiqué du Procureur Paul Richard da Matha. Les recherches se poursuivent tant du côté nigérien que béninois par les unités compétentes pour retrouver ces deux passagers qui sont pour le moment, sans nouvelles.