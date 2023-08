La saga Neymar continue de faire des vagues dans le monde du football. Après un accueil digne des plus grandes célébrités en Arabie Saoudite, un nouveau chapitre s'ouvre, et il ne va pas plaire aux fans d'Al Hilal, son nouveau club. Neymar, la superstar brésilienne, ne foulera pas les terrains de football de sitôt. Bien qu'il ait été présenté avec fanfare ce samedi, il semblerait que Neymar ne soit pas en état de jouer. C'est ce qu'a affirmé Jorge Jesus, son entraîneur, lors d'une conférence de presse post-match, soulignant l'état de santé préoccupant de sa nouvelle recrue.

Le technicien n'a pas mâché ses mots : "Neymar peut tout faire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, je n'en doute pas, quand il est en condition physique. Il est arrivé avec une petite blessure, il ne peut pas encore s'entraîner avec l'équipe. Je ne sais pas quand il pourra jouer". Ces déclarations ont été faites après le match nul d'Al Hilal face à Al Feiha. Les supporters, impatients de voir leur nouvelle star en action, ont dû se contenter de le voir suivre le match depuis les tribunes.

Ce qui rend la situation encore plus étonnante est la récente convocation de Neymar en équipe nationale du Brésil. Jorge Jesus s'est montré perplexe face à cette décision : "Je ne sais pas pourquoi la sélection brésilienne l'a appelé, il est blessé. Il ne jouera pas parce qu'il ne peut pas jouer. Il ne peut déjà pas s'entraîner. Aujourd'hui, je ne vois aucune raison à son départ au Brésil. Il ne s'entraîne pas, comment pourrait-il jouer?". Le joueur a pourtant passé la visite médicale sans encombre, suscitant ainsi des questions sur la nature réelle de sa blessure.

Pour rappel, les détails financiers du contrat de Neymar révèlent à quel point il a frappé un gros coup. Les rumeurs suggèrent que l'attaquant pourrait gagner plus de 100 millions d'euros par saison. Un chiffre astronomique, même pour un joueur de son calibre. Ces sommes colossales ont d'ailleurs attiré de nombreuses stars du football, telles que Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, renforçant ainsi la Pro League saoudienne.

Ce mouvement massif d'acquisition de talents sportifs par l'Arabie saoudite s'inscrit dans un effort plus vaste du royaume pour diversifier son économie, autrefois largement dépendante du pétrole. En investissant dans le sport, notamment le football, le pays espère non seulement renforcer son profil international mais aussi attirer davantage de tourisme et d'investissements.