Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, la situation politique au Niger a suscité l'attention de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et de l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a exprimé lors de sa visite à Cotonou, Bénin, que la restauration de l'ordre constitutionnel dans ce pays constitue un objectif commun majeur pour ces deux entités régionales. Toutefois, le ministre du président Tebboune a réaffirmé que l'Algérie "a été systématiquement contre les interventions (militaires) étrangères partout où elles se sont produites", rapporte l'Agence de presse publique Algérie Presse Service sur son site.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a prononcé des déclarations importantes lors de sa visite à Cotonou, au Bénin. Au cœur des discussions, la situation critique au Niger et la nécessité de restaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays en crise. M. Attaf a souligné avec force que l'Algérie et la Communauté des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) partagent un objectif commun : la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger. La coordination des efforts entre l'Algérie et la Cédéao est manifeste.

Positions convergentes

Le ministre algérien a insisté sur le fait que les deux parties travaillent main dans la main pour parvenir à cet objectif crucial. "Nous sommes, au sein de la Cédéao comme en Algérie, sur une même ligne de travail celle de coordonner au maximum nos efforts pour aboutir à la réalisation d'un objectif commun qui est la restauration de l'ordre constitutionnel au Niger", a déclaré M. Attaf lors d'une conférence de presse à Cotonou. Un avis partagé par le chef de la diplomatie béninoise qui au cours de sa déclaration a relevé la convergence des points de vue entre l'Algérie et la Cédéao et donc par ricochet entre l'Algérie et le Bénin, précise le site du gouvernement béninois.

"Nous partageons cet attachement à la conquête du pouvoir par les urnes et non pas par les armes", martèle le chef de la diplomatie béninoise Adjadi Bakari Olushegun qui poursuit "nous partageons aussi le fait qu'on ne peut pas laisser prospérer dans la région des régimes militaires non constitutionnels". "Nous allons travailler ensemble pour que les objectifs fixés par les présidents Abdelmadjid Tebboune et Patrice Talon puissent se matérialiser le plus rapidement possible concernant le Niger", ajoute le ministre Bakari. Les deux entités sont activement engagées dans la recherche d'une solution politique qui mettra fin à la crise qui sévit actuellement dans le pays.

Le recours à la force "un élément de complication", selon l'Algérie

M. Attaf a rappelé que la crise au Niger est le résultat d'un changement anticonstitutionnel, soulignant que cette situation préoccupe grandement à la fois la CEDEAO et l'Algérie. Par ailleurs, le ministre a mis en lumière la position constante de l'Algérie contre les interventions militaires étrangères. Il a cité des exemples concrets, tels que les conséquences désastreuses des interventions en Irak, en Syrie et en Libye. Selon lui, recourir à la force ne fait qu'ajouter à la complexité du problème au lieu de le résoudre. Le recours à la force "a toujours été un élément de complication et non pas un élément de solution", a estimé le ministre algérien. M. Attaf a rappelé un fait historique majeur : le sommet africain d'Alger en 1999, où le principe de refus des changements anticonstitutionnels a été établi. L'Algérie se considère ainsi comme le gardien politique et moral de cette norme fondamentale.