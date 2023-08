e coup d’Etat militaire qui a eu lieu au Niger le 26 juillet 2023 a fait sortir l’ancien député du parti Bloc Républicain, Rachidi Gbadamassi de son mutisme. Reçu sur Reporter Bénin Monde, il a exprimé sa tristesse face au putsch perpétré par les militaires. Pour lui, « tout Africain digne de ce monde devrait avoir le même sentiment en dehors de ceux qui sont dans des illusions ».

Très amer et très dur envers les putschistes, il a déclaré que « c’est le coup d’Etat le plus minable, le plus inutile le plus irréfléchi et le plus irresponsable » que le monde ait connu. C’est pourquoi , il soutient le président Patrice Talon dans ses démarches. Il a souligné que le chef de l’ Etat béninois doit « bénéficier du soutien de tous ceux qui sont démocrates et républicains ». L’ancien député Rachidi Gbadamassi soutient l’intervention militaire de la Cedeao au Niger pour rétablir l’ ordre constitutionnel.

Selon lui, « la Cedeao a intérêt à aller au bout pour sa crédibilité ». Car dit-il , il ne voit pas « les soldats nigériens combattre les troupes de Cedeao pour que l’ usurpateur putschiste reste au pouvoir » . « Ce dernier est un assoiffé du pouvoir. C’est connu depuis des années . Le président Bazoum le savait », a-t-il lâché, sans préciser l'identité de celui dont il parle.