Sécurité et paix : Wanep Bénin réfléchit à des propositions innovantes

Le Réseau ouest africain pour l’édification de la paix au Bénin (Wanep Bénin) a tenu sa journée de réflexion sur la paix et la sécurité au Bénin le mardi 30 avril 2024. Basée sur le thème : « Les défis ‘’Paix et Sécurité’’ au Bénin et la contribution attendue des acteurs sociaux », cette activité a pour objectif la formulation des recommandations d’initiatives et d’interventions pouvant contribuer à la consolidation de la paix au Bénin.

La journée de réflexion s’est déroulée de manière participative, permettant la contribution de tous les participants. Elle a été meublée de trois communications suivies de débats et d’une synthèse de recommandations précises adressées à des acteurs identifiés. Ces communications se sont articulées autour des défis liés à la sécurité, des défis liés au développement humain et les ressorts pour la cohésion nationale et la paix au Bénin.

D’après le vice-président du Conseil d’administration du Réseau ouest africain pour l’édification de la paix au Bénin (Wanep Bénin), le bilan de ces dernières années révèle que pour faire face convenablement au défi sécuritaire et maintenir la cohésion sociale au Bénin, des efforts ont été consentis par le pouvoir public et les acteurs sociaux. En dépit de ces efforts fournis, il estime que des défis subsistent. «Plus encore pour les acteurs sociaux que sont les organisations de la Société civile, des défis relatifs aux conditions d’actions viennent considérablement freiner leurs ambitions de prévention de situations conflictuelles pouvant impacter la sécurité humaine, le vivre-ensemble et la paix dans notre pays » a-t-il indiqué. Ainsi, il trouve que cette journée de réflexion revêt une grande importance dans la quête commune d’un Bénin pacifique et prospère.

Eric Agossounon, Secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique, a applaudi cette initiative de réflexion qu’il trouve opportune. « Les menaces qui pèsent sur la sécurité humaine exigent des réponses innovantes de la part de l’ensemble des acteurs de la société » a-t-il mentionné.