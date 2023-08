Ce lundi, Emmanuel Macron a félicité les diplomates français qui travaillent dans des conditions difficiles, en mentionnant en particulier la situation au Niger, où l'ambassadeur est toujours en poste malgré la demande de départ des militaires ayant pris le pouvoir. "La France et les diplomates ont été confrontés ces derniers mois à des situations dans certains pays particulièrement difficiles, que ce soit au Soudan où la France a été exemplaire, au Niger en ce moment même et je salue votre collègue et vos collègues qui écoutent depuis leur poste", déclare le président français lors d'un discours aux ambassadeurs.

La France, l'ancienne puissance coloniale, a été choisie par les militaires qui ont pris le contrôle du pouvoir au Niger le 26 juillet et ont capturé le président renversé, Mohamed Bazoum au palais présidentiel. Vendredi soir, le général Abdourahamane Tiani, à la tête du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), a demandé le départ de Sylvain Itté, l'ambassadeur de France en poste à Niamey. Les accords militaires entre Niamey et Paris ont également été dénoncés par le CNSP.

Pour rappel, des milliers de personnes favorables au coup d'État ont manifesté dimanche à proximité de la base militaire française à Niamey, brandissant des pancartes demandant notamment le départ des troupes françaises. De plus, la France se tient fermement en affirmant qu'elle ne reconnaît pas le régime militaire. Aussi, le ministère des Affaires étrangères a déclaré vendredi soir que les putschistes n'avaient pas le pouvoir de demander le départ de l'ambassadeur.