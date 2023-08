Depuis la prise de pouvoir au Niger par l’armée, plus rien ne va entre Niamey et Paris. Le CNSP accuse Paris de jouer un rôle trouble et de manipuler la CEDEAO en vue d’élaborer un plan de déstabilisation du Niger. Actuellement, la tension est à son paroxysme entre les deux pays. Il ya quelques jours, les militaires au pouvoir ont donné un ultimatum à l’ambassadeur de France au Niger afin qu’il quitte le territoire. Dans la foulée, Paris a indiqué que le régime du CNSP n’est pas légitime et qu’elle ne va en aucun cas respecter les décisions venant d’un pouvoir illégitime.

Les autorités françaises ont clairement notifié que seul Mohammed Bazoum qui a été élu démocratiquement est le représentant légitime du Niger. Ce lundi 28 août, au cours d’une rencontre avec les diplomates français, Emmanuel Macron a adressé un message clair à l’endroit du régime du CNSP. "Notre politique est simple : On ne reconnaît pas les putschistes" a d’emblée fait savoir le dirigeant français, avant d’apporter son soutien total à Sylvain Itté, l’ambassadeur de France au Niger. Dans la suite de son intervention, Macron a indiqué que la France soutiendra toute action de la CEDEAO en vue de rétablir l’ordre constitutionnel au Niger et rétablir Mohammed Bazoum dans ses fonctions de président.

"On doit être clair, cohérent. Sinon qui va nous écouter ? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu’on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand il subit, on ne peut pas être en soutien. Donc, je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum (...)". a déclaré Emmanuel Macron.

Dans la suite de son discours, le président français a affirmé qu’il ne faut pas tomber dans le piège du CNSP qui utilise une stratégie de communication pour discréditer et salir la France. "Il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire : notre ennemi est la France. Le problème des Nigériens, aujourd’hui, sont les putschistes qui les mettent en danger parce qu’ils abandonnent la lutte contre le terrorisme" dira le locataire du palais de l’Élysée qui ajoute que la France est prête à s’assumer. Reste maintenant à savoir comment ces déclarations d’Emmanuel Macron seront accueillies à Niamey.