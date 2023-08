Plusieurs individus ont été appréhendés par les forces de l’ordre nigérianes pour des actes contraire à la loi. En effet, selon les informations de la presse nigériane, plus de 100 personnes ont été interpellées au cours d’un mariage pour homosexuels. Les arrestations ont eu lieu dans la soirée du dimanche 27 août 2023. D’après la police, les personnes mises en cause ont été arrêtées pour « avoir prétendument organisé et assisté à une cérémonie de mariage homosexuel ». Dans une interview accordée aux journalistes, hier mardi 29 août 2023, les autorités de l’État du Delta ont fait savoir qu’au moins 200 personnes avaient pris part à ladite soirée.

« Nous n'allons pas prendre cela à la légère »

Soixante-sept d’entre elles font toujours l’objet d’une enquête. Les autorités ont indiqué que plusieurs participants étaient « travestis comme des femmes ». « Nous n'allons pas prendre cela à la légère, nous allons veiller à ce qu'ils soient poursuivis en conséquence » a déclaré le porte-parole de la police. Cependant, des personnes arrêtées ont rejeté les accusations des autorités et ont souligné qu’elles ont participé à un défilé de mode nocturne. Il faut dire que la loi au Nigéria interdit les relations entre personnes de même sexe. Toute personne concluant une union civile ou un contrat de mariage risque 14 ans de prison.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les autorités nigérianes prennent des mesures contre des personnes, ayant participé à un évènement homosexuel. En 2014, une loi extrêmement répressive avait été votée pour punir toutes personnes se livrant à des relations homosexuelles. En 2018, une quarantaine d'hommes avaient été arrêtés dans un hôtel de la capitale Lagos, ils avaient été accusés de s'être livrés à des pratiques homosexuelles. Les 4 et 5 février 2020, s’était déroulé leur procès à Lagos, accusés de démonstration publique d’affection avec des personnes de même sexe, ces 47 hommes avaient nié les faits qui leur étaient reprochés.