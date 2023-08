L'Élysée a annoncé ce mardi que Nicolas Mazier, un militaire des forces spéciales françaises, a été tué lors d'une opération antiterroriste menée en soutien de l'armée irakienne ce lundi 28 août en Irak. Il était le commando parachutiste de l'air numéro 10. L'armée française a subi trois décès en Irak en seulement dix jours. Le 21 août, un soldat du 6e régiment du génie d'Angers nommé Nicolas Latourte est décédé pendant un exercice d'entraînement au combat en zone périurbain. 48 heures plus tôt, un autre soldat français nommé Baptiste Gauchot est également décédé dans un accident de la route en Irak.

« C’est avec une très vive émotion que le président de la République a appris la mort du sergent Nicolas Mazier du commando parachutiste de l’air n° 10, tué hier en Irak alors que son unité appuyait une unité irakienne en opération antiterroriste », déclare la présidence française. Par ailleurs, le chef de l'État a exprimé "ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches et les assure de la solidarité de la nation dans ces douloureuses circonstances". De plus, il poste sur Twitter en déclarant que le sergent Nicolas Mazier était engagé dans une bataille pour la France et notre sécurité. Toute la nation pleure en raison de sa mort en Irak.