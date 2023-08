Le PASTEF, parti politique d’Ousmane Sonko traverse des moments difficiles. Son leader connaît des démêlés avec la justice et la formation politique elle-même a été dissoute il ya quelques semaines.Toutes ces péripéties tombent au plus mauvais des moments pour le parti d’opposition, à quelques encablures de la prochaine présidentielle. Comment le PASTEF va préparer l’échéance électorale ? Surtout la question que de nombreux Sénégalais se posent, le parti sera-t-il en mesure de concourir sans son champion ? Au cours d’un récent entretien médiatique, Dialo Diop, le vice-président du PASTEF a laissé entendre que le parti aura un candidat en 2024. "Chez nous, le chef d’équipe n’est pas un tyran. C’est un coach. Le Pastef aura dans tous les cas un candidat" dira Dialo Diop dans des propos rapportés par nos confrères Le Quotidien. Ainsi donc, le PASTEF se prépare-t-il à actionner un plan B ?

D’autres hauts responsables de la formation politique ont tenu à nuancer les propos de Dialo Diop. Au cours d’une interview sur les ondes de la radio RFM, Ayib Daffé, le secrétaire général par intérim des Patriotes africains du Sénégal pour le travail a pour sa part affirmé qu’il n’y a pas de plan B et que Ousmane Sonko demeure l’unique candidat du parti. "Notre seule option reste la candidature du président Ousmane Sonko. Nous considérons que sa prétendue radiation des listes électorales est sans fondement, car aucune notification n’a été reçue" dira Ayib Daffé. El Malick Ndiaye a lui aussi abondé dans le même sens qu’Ayib Daffé. Se prononçant sur les déclarations de Dialo Diop, le secrétaire national aux communications a affirmé que son vice-président n’a jamais évoqué l’idée d’un plan B. "Il a juste parlé de la candidature de Pastef mails il n’a nullement été question d’un plan B" a déclaré Malick Ndiaye.

Et si malgré tous les recours Sonko n’est pas éligible, que va faire le parti d’opposition ? Malick Ndiaye a fait un rappel de l’histoire de son parti en indiquant que les coalitions sont ancrées dans les gênes du PASTEF. "Depuis 2017, nous avons toujours participé aux élections, en coalition. Donc le fait que Pastef soit dissous ne nous empêchera pas d’aller à la présidentielle. Nous y travaillons d’arrache-pied et d’ici quelque temps vous en saurez quelque chose" a notifié Ndiaye avant d’ajouter qu’Ousmane Sonko a été élu député puis est arrivéé troisième à la présidentielle de 2019 grâce à des coalitions (coalition Ndawi askan wi/Alternative du Peuple, Sonko président et Yewwi Askan). Le PASTEF semble donc avoir une stratégie pour concourir au prochain scrutin présidentiel. Reste à savoir si cette stratégie sera mise en avant avec ou sans Ousmane Sonko.