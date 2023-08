Depuis quelques heures, le patron du groupe de paramilitaires Wagner fait la Une des médias après l’annonce qu’il a faite dans sa vidéo. Evguéni Prigojine qui a tenu à entretenir le mystère autour de sa position réelle, s’est contenté juste de faire remarquer qu’il tient au combat qu’il mène contre le terrorisme en Afrique. La vidéo renseigne tout de même qu’il est dans un milieu désertique. Il s’agit d’un indice qui peut faire penser qu’il est dans un pays du Sahel menacé par le phénomène du terrorisme.

Mais le contexte dans lequel, le patron du groupe Wagner fait son apparition probablement en Afrique peut interpeller. La vidéo apparaît alors que le Niger a engagé un bras de fer avec la CEDEAO après le coup d’État fait par les militaires pour renverser le président Bazoum. L’instance sous-régionale a fait récemment savoir que tout est mis en œuvre pour une intervention militaire au Niger pour rétablir le président déchu. Dans la foulée, les voisins comme le Burkina et le Mali, dont la proximité avec la Russie est avérée, ont levé la voix pour s’opposer à cette option.

Ces pays ont fait savoir qu’une intervention militaire de la CEDEAO serait considérée comme une déclaration de guerre. De son côté, le patron de Wagner avait publiquement exprimé sa joie suite au coup d’État qui a consacré le renvoi du pouvoir du président Bazoum. Réagissant à la chute de Mohamed Bazoum, qu'il qualifie de "président pro-français", Prigojine a salué ce qui se passe au Niger comme, selon lui, une avancée majeure vers l'indépendance de la nation.

L’homme fort du Kremlin s’était également prononcé sur cette situation au Niger de façon très voilée en exprimant la disponibilité de son pays à accompagner les pays africains désireux de relever le défi de sécurité. « Nous sommes naturellement prêts à établir et à développer efficacement la coopération avec d'autres organisations régionales africaines représentées à notre réunion. Nous sommes favorables à une coordination étroite en matière de politique étrangère et à une coopération avec elles dans la lutte contre les défis et les menaces modernes, notamment le terrorisme, l'extrémisme et la criminalité organisée », a-t-il déclaré.

Rappelons que juste après le putsch, le militaire au pouvoir ont exprimé leur colère contre la France et ont manifesté leur désir de mettre fin à tous les accords qui lient le Niger au pays d’Emmanuel Macron. Le drapeau russe était régulièrement brandi lors des différentes manifestations de soutien aux militaires. La présence d’Evguéni Prigojine qui est le bras armé de la Russie sur le continent dans ce contexte précis, interpelle.